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Fuarın gözdesi olan inek 573 bin TL'ye satıldı

Fransa'da 60 yıldır düzenlenen geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda 990 kilogram ağırlığındaki inek 17 bin euroya (yaklaşık 573 bin TL) satıldı

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Fuarın gözdesi olan inek 573 bin TL'ye satıldı
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Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Paris Uluslararası Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 
Fuarda büyükbaş hayvanların bulunduğu 1. salonda "Aquitaine Sarışınları" olarak bilinen inek ırkını tanıtan stantta görevli Damien Blanc, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'ta fuarda 990 kilogram ağırlığındaki bir ineğin yaklaşık 17 bin eurodan (573 bin TL) alıcı bulduğunu ifade etti. 
Blanc, bu satışla rekor bir fiyata ulaştıklarını anlatarak, söz konusu hayvanın, Korsika Adası'nın Porto-Vecchio kentinde gelen bir kasap tarafından satın alındığını belirtti. 
Kasabın bu ineği dükkanının reklamını yapmak ve vitrininde sergilemek için satın aldığını söyleyen Blanc, bu durumun işini daha iyi yapmasına ve hayvanlarını daha iyi yetiştirmesine teşvik ettiğine dikkati çekti. 
 
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