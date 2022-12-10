Nicole Kidman, Hugh Jackman’ın şapkası için 1,8 milyon TL ödedi

Oscar ödüllü ünlü aktris Nicole Kidman, "Avustralya" filminde birlikte rol aldığı aktör Hugh Jackman'ın imzalı şapkası için açık artırma esnasında en yüksek fiyatı teklif etti



Guardian’ın haberine göre, cumartesi günkü gösteriden sonra hayır kurumu Broadway Cares/Equity Fights Aids için yapılan müzayedede seyirciler arasında bulunan ve şapkayı satın alan Kidman, izleyicilerden büyük alkış aldı. Sahneye gelen Kidman, şapkayı Jackman’ın elinden alıp başına taktı.

Satış hakkında konuşan Jackman, “Nic’i neredeyse 30 yıldır tanıyorum. Onunla çalıştım. Bunun benim için sürpriz olmadığını söyleyebilirim. O tanıdığım en cömert ruhlardan biri,” dedi.

Broadway’de büyük bir popülerlik kazanan “The Music Man” müzikalinin kadrosu, performanslarının ardından hayır kurumu için bağış topluyor. Bilet satışlarından da haftada 2-3 milyon dolar kazanan müzikal ocak ayında sona erecek.

Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman (55), eski rol arkadaşı Hugh Jackman’in (54) rol aldığı “The Music Man” müzikalindeki performansının ardından düzenlenen açık artırmada Jackman’a ait bir şapkayı yaklaşık 1,8 milyon TL’ye (100 bin dolar ) satın aldı.Guardian’ın haberine göre, cumartesi günkü gösteriden sonra hayır kurumu Broadway Cares/Equity Fights Aids için yapılan müzayedede seyirciler arasında bulunan ve şapkayı satın alan Kidman, izleyicilerden büyük alkış aldı. Sahneye gelen Kidman, şapkayı Jackman’ın elinden alıp başına taktı.Satış hakkında konuşan Jackman, “Nic’i neredeyse 30 yıldır tanıyorum. Onunla çalıştım. Bunun benim için sürpriz olmadığını söyleyebilirim. O tanıdığım en cömert ruhlardan biri,” dedi.Broadway’de büyük bir popülerlik kazanan “The Music Man” müzikalinin kadrosu, performanslarının ardından hayır kurumu için bağış topluyor. Bilet satışlarından da haftada 2-3 milyon dolar kazanan müzikal ocak ayında sona erecek.