banner875
banner885
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
8 0
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
12 0
 
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
31 0
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
12 0
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
15 0
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
94 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
26 0
banner878
banner887

Hırsızlar çalacak bir şey bulayınca makatına şişe sıkıştırdı

banner898

Venezuela’nın Palo Negro kentinde ismini açıklamak istemeyen bir 79 yaşındaki bir adam, dehşeti yaşadı. Hastaneye başvuran yaşlı adam hırsızların kendisinden çalacak bir şey bulamayınca sinirlendiklerini ve makatına bira şişesi soktuklarını söyledi. Adamın makatında bulunan şişe cerrahi işlemle çıkartıldı

banner825
Hırsızlar çalacak bir şey bulayınca makatına şişe sıkıştırdı
banner892
 
Venezuela’nın Palo Negro kentinde yaşayan 79 yaşındaki bir adam hırsızların evine zorla girdiğini ve çalacak bir şey bulamayınca sinirlendiklerini söyledi. Yaşlı adama öfkelenen hırsızlar önce bağırmaya başladı ardından ise adamın makatına bir bira şişesi koydu. 79 yaşındaki adam şişe çıkartılmadan ve durum polise bildirilmeden önce hastahaneye başvurdu. Röntgen sonuçlarında adamın makatında şişe bulan doktorlar acil ameliyat için harekete geçti.
ÇOK DERİNE İNMİŞTİ
Doktorlar yaptıkları incelemelerin sonucunda şişenin rektum duvarından derine indiğini belirterek elle çıkartılamayacağını belirtti. Genel anestezi altında ameliyata alınan adamın makatından şişe başarılı bir şekilde çıkartıldı.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.