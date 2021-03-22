NFT çılgınlığı büyüyor

Dijital sanat 11 Mart tarihindeki bir dönüm noktası yaşadı. Beeple adıyla tanınan sanatçı Mike Winkelmann tamamen dijital ortamdaki eserini 69,4 milyon dolara satarak, bir sanatçının hayattayken kazandığı en yüksek miktar listesinde üçüncü sırayı yerleşti. Eser, NFT yani non-fungible token olarak sertifikalandı. Böylelikle, son yılların en "çılgın" trendini de bir kez daha gündemin ön sıralarına taşıdı.
Bugün dünyada en çok merak edilen konulardan birini ise, internetten kolayca indirilebilen bu tür dijital eserlerin nasıl olup da milyonlarca dolara alıcı bulabildiği oluşturuyor. NFT'ler işte bu noktada devreye giriyor, bu nedenle de eserler 'kripto sanat' olarak anılıyor.
Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) değiştirilemez ve benzersiz bir nesneyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüne deniliyor. NFT’nin ayrıntıları blockchain (blok zinciri) olarak bilinen bir dijital defterde kaydedilere bir dijital eserin gerçek olduğunun doğrulanmasına yardımcı oluyor.
10. KEDİ NYAN - 590 BİN DOLAR
Kedi Nyan adlı ardında gökkuşağı bırakarak koşan bir kedi animasyonu şubat ayında 300 Ethereum’a (ETH) veya yaklaşık 590 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 685 bin Türk Lirası) karşılığında satıldı. Kripto sanatı için kurulan platform olan Foundation'da eser için 24 saatlik bir müzayede yapıldı.
9. BEEPLE TARAFINDAN YAPILAN TAM MF KOLEKSİYONU - 777.777,77 DOLARBeeple olarak tanınan sanatçı, Mike Winkelmann’ın NFT olarak üretilen MP adlı koleksiyonundaki tüm eserleri Nifty Gateway adlı sanat platformu tarafından 777.777,77 dolara (yaklaşık 6 milyon 188 bin Türk Lİrası) satıldı. Söz konusu NFT satışında alışılmadık bir durum da gerçekleşti, çünkü blockchain temelli sanatın yanı sıra fiziksel eserler de satışta yer aldı. Beeple'ın bu koleksiyonunda, dijital sanat eserlerinin birçok parçasının yanı sıra NFT somutlaştırılarak "imzalı, numaralı titanyum arka plakaya sahip bir bozuk para” görünümüne büründü. Ayrıca koleksiyon, Beeple’ın bir saç örneği de içeriyor.
8. STEVE AOKI’NİN “HAIRY” ADLI MÜZİK VİDEOSU - 888.888,88 DOLARBu ayın başlarında, müzisyen Steve Aoki, Antoni Tudisco ile işbirliği oluşturduğu “Hairy” (Kıllı) adlı müzik videosunu NFT olarak 8 Mart'ta satışa çıkardı. Nifty Gateway’de satılan video 888.888,88 dolara (yaklaşık 6 milyon 337 bin Türk Lirası) satılarak rekor kırdı, dünyanın en pahalı single’ı olarak tarihe geçti. Video, T-Mobile'ın eski CEO'su John Legere tarfından satın alındı.
7. WHISBE TARAFINDAN YAPILAN “NOT FORGETTEN, BUT GONE” ADLI VİDEO - 1 MİLYON DOLAR
Altın renkli dönen bir şekerleme ayısı içeren 16 saniyelik “Not Forgotten, But Gone” (Unutulmadı, ama gitti) adlı video, Nifty Gateway’de 1 milyon dolara satıldı. Eseri üreten Sanatçı WhIsBe, platformda birkaç farklı şekerleme aysından oluşan çeşitli NFT’ler satıyor.
6. MÜZAYEDENİNİN KAZANANI SSX3LAU TARAFINDAN SEÇİLEN İSİM - 1, 33 MİLYON DOLAR
ABD’li elektronik müzik sanatçısı 3LAU, NFT oyununa girdi ve Slimesunday ile birlikte büyük bir satış yaptı. Bu satış, müzayedeyi kazanan kişinin NFT müzik videosunda çalan şarkıyı adlandırmasına olanak tanıdı. Eseri 1,33 milyon dolara (yaklaşık 10 milyon 610 bin Türk lirası) satın alan kişinin ismi açıklanmadı.
5. CRYPTOPUNK # 6965 - 1,54 MİLYON DOLARŞapkalı bir erkek figürünü içeren bu fedora eser, 19 Şubat'ta satıldığında dünyadaki en pahalı üçücü CryptoPunk satışı gerçekleşti. Fedora, açık kaynak kodlu ve özgür bir Linux yazılımı dağıtımıyla oluşan eserlerden oluşan bir topluluğu oluşturuyor.
4. JACK DORSEY’İN İLK TWEET'İ -2,5 MİLYON DOLAR VEYA DAHA FAZLASITwitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in ilk Tweeti NFT olarak satışa sunuldu. Mevcut teklif ise şu an için 2,5 milyon dolar (yaklaşık 19 milyon 909 bin Türk Lirası) Dorsey, açık artırmayı bu ayın başında duyurdu ve gelirini hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.
3. BEEPLE TARAFINDAN YAPILAN CROSSROAD - 6,6 MİLYON DOLAR
Dijital sanat platformu Nifty Gateway, 24 Şubat'ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Beeple'ın Crossroad adlı çalışmasının 6,6 milyon dolara (yaklaşık 52 milyon 697 bin Türk lirası) satıldığını duyurdu.
2. CRYPTOPUNKS # 7804 VE # 3100 - HER BİRİ 7,6 MİLYON DOLARTakas edilebilir CryptoPunk koleksiyon parçalarının her ikisi de 11 Mart'ta 4,2 bin Ethereum’a satıldı ve CryptoPunk avatarları için tüm zamanların en iyi iki satışı oldu. Larva Labs adlı web sitesi, CryptoPunks'u "Ethereum blok zincirinde depolanan sahiplik kanıtı ile benzersiz bir şekilde takas edilebilen karakterler" olarak tanımlıyor. CryptoPunk 7804 adlı pipolu erkek figürü 7,57 milyon dolara, CryptoPunk 3100 adlı bandanalı figür 7,58 milyon dolara satıldı.
1. BEEPLE’DAN “EVERYDAYS.THE FİRST 5,000 DAYS” - 69 MİLYON DOLAR
Bugüne kadarki en yüksek değerli NFT satışı, kripto sanatçısı Beeple'ın Christie's'de müzayedeye çıkardığı "Everydays: The First 5,000 Days" elde etti. Eser, tarihi bir müzayede evinde satılan ilk NFT oldu ve gelişen pazar için yeni bir kurumsal meşruiyete işaret etti. Beeple’ın 5 bin parçasının bir derlemesi olan jpg formatındaki dijital sanat işi, 25 Şubat’ta başlayan açık artırmanın ardından 69,4 (yaklaşık 523 milyon Türk lirası) milyon dolara satıldı.