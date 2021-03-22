TL yine dibe vurdu

Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişimi sonrası ilk işlem gününde, tüm gözler piyasaların vereceği tepkilere çevrildi. Türk Lirası varlıklar haftaya sert kayıplarla başladı.

Dolar/TL'de gece Asya'da hacimsiz piyasada yüzde 15'i aşan yükselişlerle 8,47 seviyeleri görülürken, benzer hareketlerin yaşandığı euro/TL'de 10 liranın üzerine çıktı ve 10,08'ler test edildi.

Asya piyasalarındaki ilk tepkilerin ardından bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen 'serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceği açıklamasıyla birlikte düşüş yaşandı. Dolar/TL, 7,50'lere çekilirken, euro/TL ise 9,15'e kadar indi. Kurda aşağı yönlü hareketler sınırlı kalırken, yukarı yönlü dalgalı görünüm ağırlık kazanıyor.

Saat 12:00 itibariyle dolar/TL 7,9590 ve euro/TL 9,4950 seviyesinde yer aldı.