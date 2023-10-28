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Neymar’dan sevgilisine servet değerinde hediye

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Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, sevgilisine 133 milyon değerinde gökyüzünden bir yıldız satın aldı

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Neymar’dan sevgilisine servet değerinde hediye
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Yaz transfer döneminde Fransız ekibi PSG’den 90 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer olan Brezilyalı futbolcu, sevgilisi Bruno Biancardi’ye servet değerinde bir hediye aldığı bildirildi.
Brezilyalı süperstar, Bruna Biancardi’ye doğum hediyesi olarak gökyüzünden 4.5 milyon Euro (133 milyon TL) değerinde bir yıldız satın aldı. 
PSG’den ayrılan Neymar’ın, takımdan gitmesine sebep olarak skandal bir gerekçe gösterildi. Buna göre 31 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibinde fiziki testlerden kaldığı ve bu sebepten dolayı kulübün de yıldız oyuncu ile devam etmek istemediği iddia edildi.
Neymar, geçtiğimiz hafta çapraz bağlarından sakatlanmış ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 
 
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