Robin Williams’ın ikonik evi 703 milyon TL’ye satılıyor

Merhum aktör Robin Williams'ın, ABD'nin San Francisco şehrindeki sıradışı malikanesi 703 milyon TL'lik (25 milyon dolar) bir fiyatla satışa çıkıyor



1991 yılında Williams çifti, evi 90 milyon TL’ye (3,2 milyon

Ortam sakinleştiğinde, eski eş Marsha Williams’a bu evin mülkiyeti verildi. Journal’a yaptığı açıklamada, “Çok güzel, mutlu bir ev. Orada çok ama çok harika yıllar geçirdik, eğlendik, oynadık ve keyif aldık.” dedi.

İtalyan Rönesans tarzındaki yapı, üç farklı seviyede yaklaşık 10.600 metrekarelik bir alana yayılıyor ve Golden Gate Köprüsü, Marin Headlands ve San Francisco Körfezi’nin manzaralarına sahip.

Bir kaynak yaptığı açıklamada, “Marsha ve Robin Williams evi temellerine kadar götürdüler ve doksanların başında yeniden inşa ederek tüm önemli sistemleri güncellediler.”

“Evi üç seviyede şu anki 10.598 metrekareye kadar genişlettiler. Ancak 1926’da kullanılan ve artık modern evlerin yapımında bulunmayan nadir ve değerli inşaat malzemelerini korumak için büyük özen gösterdiler.” dedi.

Yapılan inşaatlar; ahşap işleri, pervazlar ve süslü demir işleri gibi orijinal unsurların korunmasını içeriyordu. Ana merdivenin üzerindeki açılı ahşap kirişler, mülkün karakterini korumak için bırakıldı.

Çift, görkemli taş sütunlarla çevrili ana girişin üzerine, dökme taş Komedi ve Trajedi maskeleri ekledi.

GİZLİ GEÇİTLER İLGİ ÇEKİYOR

Çocuk yatak odalarını birbirine bağlayan gizli geçitler, medya odasında bir duvarın arkasına gizlenmiş bir bar ve aynı odada sinema deneyimleri için açılır projektör çekiciliği artırıyor.

Dışarda, metal iguanalar ve kaplumbağalar evin cephesinde gezinirken canlıymış gibi görünüyor.

Bu altı yatak odalı mülkte, yükseltilmiş derin küvet içeren, Japon temalı bir banyo ile tamamlanan bir ana süit bulunuyor. Misafirler veya geniş aileler için özel girişi olan tek yatak odalı ayrı bir misafir dairesi yer alıyor.

2014 yılında yaşamını kaybeden dünyaca ünlü aktör Robin Williams’ın çocukları için tasarlanmış gizli odalar ve gizli geçitlerle süslenmiş San Francisco’daki eski evinin, emlak dünyasında büyük ses getirmesi bekleniyor.1991 yılında Williams çifti, evi 90 milyon TL’ye (3,2 milyon dolar ) satın aldı. Fırtınalı bir aşkın ardından 1989’da evlenen çift, 2010’da yollarını ayırdı.Ortam sakinleştiğinde, eski eş Marsha Williams’a bu evin mülkiyeti verildi. Journal’a yaptığı açıklamada, “Çok güzel, mutlu bir ev. Orada çok ama çok harika yıllar geçirdik, eğlendik, oynadık ve keyif aldık.” dedi.İtalyan Rönesans tarzındaki yapı, üç farklı seviyede yaklaşık 10.600 metrekarelik bir alana yayılıyor ve Golden Gate Köprüsü, Marin Headlands ve San Francisco Körfezi’nin manzaralarına sahip.Bir kaynak yaptığı açıklamada, “Marsha ve Robin Williams evi temellerine kadar götürdüler ve doksanların başında yeniden inşa ederek tüm önemli sistemleri güncellediler.”“Evi üç seviyede şu anki 10.598 metrekareye kadar genişlettiler. Ancak 1926’da kullanılan ve artık modern evlerin yapımında bulunmayan nadir ve değerli inşaat malzemelerini korumak için büyük özen gösterdiler.” dedi.Yapılan inşaatlar; ahşap işleri, pervazlar ve süslü demir işleri gibi orijinal unsurların korunmasını içeriyordu. Ana merdivenin üzerindeki açılı ahşap kirişler, mülkün karakterini korumak için bırakıldı.Çift, görkemli taş sütunlarla çevrili ana girişin üzerine, dökme taş Komedi ve Trajedi maskeleri ekledi.GİZLİ GEÇİTLER İLGİ ÇEKİYORÇocuk yatak odalarını birbirine bağlayan gizli geçitler, medya odasında bir duvarın arkasına gizlenmiş bir bar ve aynı odada sinema deneyimleri için açılır projektör çekiciliği artırıyor.Dışarda, metal iguanalar ve kaplumbağalar evin cephesinde gezinirken canlıymış gibi görünüyor.Bu altı yatak odalı mülkte, yükseltilmiş derin küvet içeren, Japon temalı bir banyo ile tamamlanan bir ana süit bulunuyor. Misafirler veya geniş aileler için özel girişi olan tek yatak odalı ayrı bir misafir dairesi yer alıyor.