Mısır, EverGiven gemisine el koydu

Mısır, Süveyş Kanalı’nı 6 gün boyunca kapatması gerekçesiyle sahiplerinin kesilen 1 milyar dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle Ever Given adlı gemiye el koyduğunu açıkladı

23-29 Mart tarihleri arasında Süveyş Kanalı’nı trafiğe kapayan Ever Given adlı konteyner gemisi küresel ticaretin aksamasına neden olmuştu.

Mısır hükümeti de, Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca trafiğe kapatan gemiye 1 milyar dolar ceza kestiğini, sahiplerinin bu bedeli ödememesi nedeniyle de gemiye el koyduğunu açıkladı.

Devlet haber kuruluşu Ahram Gate'in haberine göre, Süveyş Kanalı’nın trafiğe kapanması olayının son gelişmesi olarak Mısır’ın sahiplerinin 900 milyon dolar ödememesi sebebiyle Ever Given'e el koyduğu bildirildi.



Bu miktar, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nın altı günlük trafiğe kapanmasının tazminatı olarak belirlenirken bedelin içinde kanaldan geçecek gemilerin gelir kaybı, kanalda oluşan hasarın masrafları ve gemiyi kurtarmak için 144 saat boyunca çalışan kurtarma ekiplerinin ücreti olduğu belirtilidi.

1 MİLYAR DOLAR ÖDENENE KADAR EL KONULDU

Mısır’daki dünyanın en önemli su yolu olan Süveyş Kanalı’nda 23 Mart’ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan ‘Ever Given’ isimli yük gemisine ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda sıkışan konteyner gemisinin sefer veri kayıt cihazını deşifre etme işleminin tamamlandığını açıkladı.

Rabi yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nın uğradığı zararın yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu ifade ederek “Yük gemisinin yol açtığı zarar tarafımıza ödenene kadar, göller bölgesine çekilen gemi alıkonulacak. Konu ayrıca yargı tarafından takip ediliyor” dedi.