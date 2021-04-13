Türkiye iki hafta kısmi kapanmaya geçiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ramazan'ın ilk iki haftası boyunca kısmi kapanma önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Kapanma önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatleri güncellenirken, eğitimden yeme içme sektörüne kadar birçok alanda da yeni önlemler açıklandı

Büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının ardından Kabine toplantısından kısmi kapanma önlemi çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan'ın ilk iki haftası boyunca Türkiye'de kısmi kapanma uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması saatleri güncellenirken, şehirler arası seyahate, toplu ve kapalı mekanlarda yapılan etkinliklere sınırlama getirildi.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Son Kabine toplantısından bu yana bazı uluslararası toplantılara katıldık. Geçtiğimiz hafta AB liderleri Michel ve von der Leyen ile gündemdeki konuları konuştuk. Görüşmenin ilişkilerimiz açısından dönüm noktası olmasını umuyoruz. Türkiye, AB ilişkilerinde her zaman samimi olmuştur.

Avrupa'nın göç akınına uğramasının önüne geçtik. Biz AB tam üyelik hedefine hala bağlıyız. AB'den tek talebimiz üyeliği kabul edilen ülkelerle aynı sürece tabi tutulmamızdır.

D-8'i güçlendirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz.

Geçtiğimiz Cuma günü Putin ile turizmden Ukrayna meselesine kadar pek çok konuyu ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu etkin diplomatik işbirliğininin iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.

Ukrayna ile de serbest ticaret anlaşmasını imzalama konusunda mutabık kaldık.

Dün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nı Ankara'da ağırladık. Libya bizim için herhangi bir ülke değildir. Libya'nın barış ve huzur içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz. Milli Birlik Hükümeti'nin ülkenin tamamında hakim olması için destek vereceğimizi belirttik.

Fabrikalar gece gündüz çalışıyor

Hukuk ve ekonomi reformları ile ilgili takvimleri yakından takip edip adım adım hayata geçiriyoruz.

Ekonomide üretim tarafında işler iyi gidiyor. Fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Taleplere yetişmek için ilave istihdamlar yapılıyor. Türkiye'nin reel ekonomik durumunu asla yansıtmayan finansal dalgalanmaların üstesinden gelmemesi sağlayan adımları kararlılıkla atıyoruz.

Salgın önlemleriyle etkilenen tüm kesimleri destekliyoruz. İçeride yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Sosyal kalkan destekleri tutarı 60 milyar lirayı aşmıştır.

Turizm sektörü şartların normale dönmesini bekliyor. İstihdam teşvikleri sayesinde bu alanda altından kalkılamayacak yıkımlar yaşanmasının önüne geçtik.

Çiftçilerimize bu yıl 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık. Depolarda ürünleri kalan soğan ve patates üreticilerinin ürünlerinin belli kısmını TMO vasıtasıyla satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladık. Satın alma ve dağıtım işleri önümüzdeki günlerde sürecektir. Aynı şekilde çeltik üreticilerinin sorunlarını da çözüme kavuşturuyoruz.

Bütün organize sanayi ve endüstri bölgelerinde işverenlerle yakın irtibata geçilip gençlerimizin üniversiteyi bitirmeden istihdamın sağlanmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na talimat olarak verdik. Gençlerimize verdiğimiz destekleri artırıyoruz. iş hayatında etkin hale gelen kadınlara desteklerimizi de artırarak sürdürüyoruz.

Kısmi kapanma önlemleri

Türkiye salgının sağlık boyutunu başarılı şekilde yürüttüğü gibi dünyadaki en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu rakamı hızla artırmak için tüm kapıları zorluyoruz. Ancak vaka ve vefat sayılarının arttığı durumlarda önlemleri sıkılaştırmak durumunda kalıyoruz.

Son dönemde büyükşehirlerde artan vaka ve vefatlar tedbirleri sıkılaştırmaya yönlendirdi. Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak, Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir.

Eğitimde sınav sürecinde olan, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

Düğün, nişan, nikah vb tüm toplantılar ile kapalı alanlardaki tüm etkinlikler bayram sonrasına kadar yapılmayacak.

Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızca bu gece yayımlanacak genelgeyle duyurulacak.

Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.