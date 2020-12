Hindistan'da iktidar partisi milletvekili, rakip partiye katılan eşine boşanma davası açtı

Hindistan'ın Bişnupur kentinde, iktidardaki muhafazakâr Hindu BharatiyaJanata Partisi'nden (BJP) bir milletvekili muhalefetteki Trinamool Kongre Partisi'ne geçen eşine boşanma davası açtı.

SaimutraKhan gözyaşları içinde karısı SujataKhan'ın "falcılara inanarak 10 yıllık ilişkileri ve beş yıllık evliliklerini siyasete kurban ettiğini" öne sürdü.

India Times gazetesinde yer alan habere göre SujataKhan, Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek "Bugün siyaset konuşacağım. Özel hayatımı konuşmak istemiyorum. Bugün bir karar aldım ve Trinamool Kongre Partisi'ne geçtim. Umarım kocam da bir gün bize katılır" dedi.

SaimutraKhan bu açıklamadan birkaç dakika sonra kameraların karşısına geçerek karısını "siyasi saflıkla" suçladı ve SujataKhan'ın siyasi kariyerini falcıların tavsiyesine göre belirlediğini savundu.

"AMA ÜZGÜNÜM SUJATA…"

"Ona çok şey borçluyum. Borçlu olmaya da devam edeceğim. Yeni Delhi'deki evimde hapisken, Bişnupur'a adım atamazken seçim kampanyama o liderlik etti. Ama yalnız değildi. Onunla birlikte binlerce BJP taraftarı da vardı. Hatta Başbakan NarendraModi de benim için kampanya yürüttü."

Khan daha sonra boşanma davası açacağını belirterek "Ama üzgünüm Sujata, ait olduğum parti aile üyelerinin siyasete katılmasına karşı çıkıyor. Bu kararın her şeyi bitirdi" dedi ve karısından artık soyadını kullanmamasını istedi.

İKİSİ DE AĞLADI

SaimutraKhan'ın geçmişte iki kez parti değiştirdiği belirtiliyor.

SujataKhan gözyaşları içinde, kararının evliliğine darbe vurmasına rağmen yeni partiye katılmaktan heyecan duyduğunu söyledi ve "Her gün BJP için savaştım. Bişnupur'da parti için en ücra yerlere gittim. Kadın olmak ve düşük bir sınıfa mensup olmak kolay değil. Her gün tehditler alıyordum. Ama kocam için mücadeleye devam ettim" dedi.