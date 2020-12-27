Avustralya’da 120 yıllık çikolata bulundu

Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, bir şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu

Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları tarafından, A.B. BanjoPeterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata bulundu.

İNGİLTERE KRALİÇESİ VICTORIA ZAMANINDAN

Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.

