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Milenyum Kulesi ABD’nin Pizza Kulesi oluyor

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ABD'nin California eyaletinin en ünlü binalarından bir olan Milenyum Kulesi her yıl 7,5 santim eğiliyor

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Milenyum Kulesi ABD’nin Pizza Kulesi oluyor
 
 
ABD'nin California eyaletinin en ünlü binalarından biri yıllardır büyük bir dertle karşı karşıya. Üzerine inşa edildiği zemin yüzünden her geçen gün kötü kaderine yaklaşan Milenyum Kulesi binası kurtulabilecek mi sorusu hem şehir sakinlerinin hem de uzmanların gündeminden düşmüyor...
San Francisco şehrinin ünlü Milenyum Kulesi bir zamanlar yıldız sporcuların ve emekli Google çalışanlarının milyonlarca dolarlık daireler satın aldığı lüks bir gökdelendi. 2009 yılında büyük kutlamalarla açıldığında toplam 750 milyon değerindeki 400’den fazla dairesi kısa sürede satılmıştı.
Ancak kulenin dengesiz şekilde batarak her yıl yaklaşık 7,5 cm yana eğildiğinin fark edilmesiyle her şey değişti. San Francisco'nun yumuşak bir toprak yapısına sahip olan finans bölgesine inşa edilen bina 2016 yılına gelindiğinde 40 cm yere gömülmüştü.
 
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