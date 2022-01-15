İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı

Çin'de bir kadın, hükümetin ani karantina kararı sonrası, ilk kez görüştüğü ve yemek için buluştuğu 'kör randevu'su ile aynı evde mahsur kaldı





Kovid-19'un ilk defa Wuhan'da görülmesi nedeniyle 'virüsün sıfır noktası' olarak anılan Çin 'Sıfır Kovid Politikası'ndan vaz geçmemekte kararlı.

Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.

Ülkede uygulanan sıkı kapanma politikaları ise vatandaşların istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalmasına ve büyük sorunlar yaşamasına neden oluyor. Bunun son örneklerinden biri ise sosyal medyaya yansıyınca bir anda viral oldu ve sayısız kişi tarafından paylaşıldı.

Soyadı Wang olarak açıklanan kadın randevulaştığı ve evine yemeğe gittiği bir adamın evinde mahsur kalışıyla ilgili günlük şeklinde çektiği videoları sosyal medyadan paylaşmaya başlayınca adeta bir gecede şöhret oldu.

Geçen hafta sonu Henan eyaletinin başkenti Çengçou şehrinde akşam yemeği için randevulaştığı flörtünün evine giden talihsiz kadın bölgede ortaya çıkan Koronavirüs vakaları nedeniyle şehirde karantina ilan edilmesiyle birlikte

Çin medyasına yaptığı açıklamaya göre, Çengçou şehrine bir haftalık bir gezi planlayan Wang, o süre boyunca şehirde yaşayan ve daha önceden yazıştığı muhtemel sevgili adayları olan talipleriyle tanışmayı planlamıştı.

Kovid-19'un ilk defa Wuhan'da görülmesi nedeniyle 'virüsün sıfır noktası' olarak anılan Çin 'Sıfır Kovid Politikası'ndan vaz geçmemekte kararlı.Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.Ülkede uygulanan sıkı kapanma politikaları ise vatandaşların istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalmasına ve büyük sorunlar yaşamasına neden oluyor. Bunun son örneklerinden biri ise sosyal medyaya yansıyınca bir anda viral oldu ve sayısız kişi tarafından paylaşıldı.Soyadı Wang olarak açıklanan kadın randevulaştığı ve evine yemeğe gittiği bir adamın evinde mahsur kalışıyla ilgili günlük şeklinde çektiği videoları sosyal medyadan paylaşmaya başlayınca adeta bir gecede şöhret oldu.Geçen hafta sonu Henan eyaletinin başkenti Çengçou şehrinde akşam yemeği için randevulaştığı flörtünün evine giden talihsiz kadın bölgede ortaya çıkan Koronavirüs vakaları nedeniyle şehirde karantina ilan edilmesiyle birlikte yemek yediği o evde mahsur kaldı.Çin medyasına yaptığı açıklamaya göre, Çengçou şehrine bir haftalık bir gezi planlayan Wang, o süre boyunca şehirde yaşayan ve daha önceden yazıştığı muhtemel sevgili adayları olan talipleriyle tanışmayı planlamıştı.