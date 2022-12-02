banner875
banner885
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
18 0
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
8 0
 
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
11 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
11 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
16 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
9 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
23 0
banner878

Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya kadar ulaştı

banner476

Türkiye'den Antarktika kıtasına giden bilim insanlarının Robert Adası’ndaki 3 lagün ve buzul gölünden aldığı örnekler çarpıcı tespitleri ortaya koydu. Analiz edilen tortu örneklere göre 'fiber' ve 'parça' tipinde mikroplastiklere rastlandı

banner825
Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya kadar ulaştı

 

Türkiye’nin Antarktika kıtasına bilim üssü kurma projesi kapsamında 2’nci Ulusal Arktik Bilim Seferi ile beyaz kıtaya giden bilim insanları, Güney Shetland Adaları’nda bulunan Robert Adası’ndaki 3 lagün ve buzul göle dalarak örnekler topladı.

RTEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Kandemir ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Korhan Özkan tarafından alınan tortu örnekleri, özel kaplarda saklanarak araştırılmak üzere Türkiye’ye getirildi.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ekip lideri Doç. Dr. Ülgen Aytan ve araştırma görevlisi Yasemen Şentürk’ün numunelerde yaptığı incelemelerde, Antarktika’daki buzul gölünde ‘fiber’ ve ‘parça’ tipte mikroplastik bulunduğu belirlendi.

Canlı yaşamını tehdit eden mikroplastiklerin atmosferik hareketle taşınıp, insan temasının en az olduğu Güney Kutbu’na kadar ulaştığını kanıtlayan çalışma, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 6’ncı Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’nda bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Canlı yaşamını tehdit eden mikroplastiklerin atmosferik hareketle taşınıp, insan temasının en az olduğu Güney Kutbu’na kadar ulaştığını kanıtlayan çalışma, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 6’ncı Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’nda bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Doç. Dr. Ülgen Aytan, şunları söyledi:

* Büyük boyutlu plastikler Antarktika’dan ilk olarak 1979 yılında raporlanıyor ancak mikroplastiklerle ilgili çalışmalar çok sınırlı. Bu çalışmayla Robert Adası’ndaki 3 lagün ve bir buzul gölünde mikroplastikler tespit edildi. Laboratuvarda uyguladığımız özel analiz yöntemleriyle tortudan ayrılan mikroplastiklerin fiziksel ve kimyasal tanımlaması yapıldı.”

* Bunların büyük çoğunluğunda, özellikle buzul gölünde fibere rastladık. O bölgede yerel kaynaklar olarak araştırma istasyonları ve üsleri var. Ayrıca plastik kirliliğine kaynak olarak araştırma, balıkçılık ve turistik gemileri de gösterilebilir ama bu fiber formdakilerin kaynağı kilometrelerce uzaklıktaki karalar.

* Yapılan çalışmalar atmosferik taşınımı ortaya koyuyor. Himalayalarda bile mikroplastiklere rastlamak mümkün. Mikroplastik kirliliği her yere ulaştı. İnsan baskısından uzak bu alanlar bize atmosferik taşınımın ne kadar önemli olduğunu ve maalesef bu kirleticiyle mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor” dedi. (DHA)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.