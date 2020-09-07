Meksika’daki sit alanında bulunan mamut fosillerinin sayısı 200’e yükseldi

Meksika’nın başkenti Mexico City yakınlarındaki Santa Lucia sit alanındaki devasa mezarlıkta geçen yıl 70 fosilin bulunmasından bu yana yapılan çalışmalarla 130 mamut fosili daha ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, bölgenin binlerce yıl önce hayvanların tuzağa düşmesine neden olan bataklık bir araziye dönüştürüldüğünü ve insanların alet yapmak için onları öldürmüş olabileceğini açıkladı.

"MAMUT MERKEZİ" İLAN EDİLDİ

Latin Amerika ülkesi Meksika, arkeologlar tarafından mamut merkezi ilan edildi. Başkent Mexico City yakınlarındanki Santa Lucia sit alanında yapılan kazılar esnasında bulunan mamut fosillerinin sayısı 200’e yükseldi.

Bölge geçen yıl inşaat işçileri tarafından yeni havalimanının inşası çalışmaları esnasında keşfedilmiş ve daha sonra bilim insanları bu bölgede 70 mamut fosili bulduğunu açıklamıştı.

MAMUTLARIN YANI SIRA 15 İNSAN, 25 DEVE VE 5 AT İSKELETİ BULUNDU

Geçen yıldan bu yana 130 mamut fosili daha açığa çıkaran arkeolglar keşiflerine her geçen gün yenisinin eklendiğini açıkladı.

Bununla birlikte uzmanlar, sit alanında 10 bin ile 20 bin yıl öncesinde yaşayan insanlara ait olduğu düşünlüen mamut kemiklerinden yapılmış aletler bulduklarını söyledi. Yapılan keşifte mamut fosillerinin yanı sıra 15 insan, 25 deve ve 5 at iskeleti de bulundu.

DÖNÜM NOKTASI

Ulusal Antropoloji Enstitüsü’nden arkeolog Ruben Manzanilla, bulguların antik çağlardaki dev canlıların biyoçeşitliliği ve insanlarla olan ilişkileri hakkında önemli bilgiler sağladığını söyledi.

İNSANLAR ONLARI AVLAMAK İÇİN TUZAK KURDU

Manzallia, 20 kilometrelik uzunluğa sahip alanda insan yapımı çukurlar bulunduğu ve insanların mamutları tuzağa düşürmek için bölgeyi kazarak bataklık haline getirmiş olabileceğini açıkladı.

MAMUT KEMİĞİNDEN YAPILMIŞ 12 EŞYA BULUNDU

Manzailia ayrıca, kazı alananda mamut kemiklerinden yapılmış çeşitli amaçlar için kullanılan 12 alet bulunduğunu ve insanların onları beslenme ve eşya yapımında kullanmak için öldürmüş olabileceğini ifade etti.

MAMUTLARIN NASIL YOK OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK

Paleontolog, Jacuquin Arroyo Cabrales ise bulunan aletlerin şu anda laboratuvarda test edildiğini ve sonuçların mamutların yok oluşunun çevre değişikliğine ya da aşırı avlanmanın sonucuna bağlı olup olmayacağını göstereceğine söyledi.