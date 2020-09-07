Son dakika: Pandemi hastanesi inşaatında iş kazası

Ülkemizde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılması için bir süreden beridir çalışmalarına başlanan Pandemi Hastanesi inşaatında yaşanan iş kazasına bir kişi hayatını kaybetti.

Gönyeli Çemberi yakınlarında bulunan inşaat alanında az önce meydana gelen iş kazasında bir işcinin orada çalışan kamyon şöförünün dikkatsizliği sonucunda ezildiği bildirildi.