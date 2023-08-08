banner913
banner932
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
34 0
Şanlı direnişin 59’uncu yılı
Şanlı direnişin 59’uncu yılı
18 0
 
YDÜ’nün mide kanseri tespiti için geliştirdiği biyosensör patentlendi
YDÜ’nün mide kanseri tespiti için geliştirdiği biyosensör patentlendi
20 0
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
19 0
İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in
İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in
23 0
Gaziköy, rövanşı da vermedi
Gaziköy, rövanşı da vermedi
620 0
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
33 0
banner964

“Mega Millions” piyangosu, 1,55 milyar dolarla ülke tarihinin 3. büyük ikramiyesine ulaştı

banner476

banner825
“Mega Millions” piyangosu, 1,55 milyar dolarla ülke tarihinin 3. büyük ikramiyesine ulaştı
banner971

ABD’de ülke tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi olan tahmini 1,55 milyar dolar değerindeki “Mega Millions” piyango biletleri tekrar satışa sunuldu.

Söz konusu büyük ödülün tutarı, şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı.

Tahmini 1,55 milyar dolar tutarında ikramiyeye sahip Mega Millions’ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.

Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 757,2 milyon dolara sahip olacak.
ABD’nin 45 eyaletinde, başkent Washington’da ve Virjin Adaları’nda oynanan Mega Millions’ı en son 18 Nisan’da bir kişi kazanmıştı.

ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022’de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016’da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.