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Mehmetçik Üzüm Festivali'nde Geleneksel Kıbrıs Gecesi düzenleniyor

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Mehmetçik Üzüm Festivali'nde Geleneksel Kıbrıs Gecesi düzenleniyor
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61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali çerçevesinde bugün saat 21.00’de Geleneksel Kıbrıs Gecesi düzenleniyor. Gecede Kıbrıs Türk kültür ve sanatından örnekler yer alacak.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bugün saat 18.00’de Kumyalı Futbol Sahası’nda Masterlar Futbol Turnuvası ilk maçları oynanacak.
Öte yandan dün de çocuk şenliği ve Grup Frekans konseri düzenlendi.

Çocuk şenliği düzenlendi

Festivalde dün Bafra Halk Plajı’nda düzenlenen çocuk şenliğine katılan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Çocuk şenliğimize katılan çocuklarımızın gülen gözlerini görmekten onur duyduk. Her şey çocuklarımız için” dedi.
Şenlikte yüz boyama, şırıngayla su taşıma ve çuval yarışması, şut çekme, halat çekme, paraşüt oyunu, renkli halkalar, yoğurt yeme yarışması, yumurta taşıma oyunu düzenlendi.

Grup Frekans konser verdi

Grup Frekans konserde kendi albümlerinden ve popüler parçalardan oluşan şarkılara yer verirken, Tuğlu, Grup Frekans’a bir hatıra plaketi takdim etti.
 
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