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60 yaşında 42. kez üniversite sınavına girdi

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Beş diploma sahibi 60 yaşındaki vatandaş, yine üniversite sınavına girdi

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60 yaşında 42. kez üniversite sınavına girdi
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Adem Topçuoğlu, 60 yaşında 42'nci kez üniversite sınavına katıldı. Sınav çıkışında öğrencilere stres yapmamalarını söyleyen Topçuoğlu, "42'nci kez girdiğim sınavda 5 diplomam var. Sınava girmeden rahat edemiyorum" dedi.
Adem Topçuoğlu, bugüne kadar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetim ve organizasyon, turizm otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünü bitirdi.
Topçuoğlu, on yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.
Bu yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YKS) Bafra Fatih Ortaokulu'nda giren Topçuoğlu, ilk kez üniversite sınavına 1980'de girdiğini, askerlik dönemi hariç her yıl katılarak bu yıl 42'nci kez sınava girmiş olacağını söyledi.
Topçuoğlu, son olarak Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdiğini dile getirerek, bundan sonra da sınava gireceğini ama artık tercih yapmayı düşünmediğini belirtti.
 
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