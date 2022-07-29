Martının saldırısına uğrayan adam kanlar içinde kaldı

İngiltere’de yaşayan 78 yaşındaki Kenny Esson, evinin bulunduğu bölgede martı popülasyonun yüksek olduğunu söyledi. Evinin önüne yuvan yapan bir martının yavrularını daha güvenli bölgeye taşımak istediğini belirten Esson, “Yavru kuşları bulundukları erden başka bir yere alıyordum. Yavruların annesi bir anda hızla aşağıya indi ve yüzümü gagalamaya başladı. Canımın çok yandığını hissetmedim ama her yerde kan vardı” dedi.

“EĞİLDİM VE KAÇTIM”

Martının yavruları için bir tehdit oluşturduğundan korktuğunu düşünen emekli otobüs şoförü, “Neyse ki eğildim ve kaçtım. O sırada sadece alnımdan bir parça almayı başardılar. Yoksa yüzümün tamamını kaybedebilirdim” dedi.

Martının saldırısının sonrasında hastanenin yolunu tutan Esson’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralarının dikişe ihtiyacı olmadığı açıklanan Esson, hastanede yapılan ufak müdahalenin sonrasında evinin yolunu tuttu.