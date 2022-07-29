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Martının saldırısına uğrayan adam kanlar içinde kaldı

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Martının saldırısına uğrayan adam kanlar için78 yaşındaki Kenny Esson, evinin önünde bulunan ve sürekli öten kuşları buldukları yerden almak için hamle yaptı. Kuşları bahçesinde başka bir köşeye almak istediği anda Esson hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Adamı yavru kuşlara bir tehdit olarak gören kızgın martı Esson’a saldırdı. Martının gaga darbeleriyle bir anda şaşıran Esson kanlar içinde kaldıde kaldı

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Martının saldırısına uğrayan adam kanlar içinde kaldı
 

İngiltere’de yaşayan 78 yaşındaki Kenny Esson, evinin bulunduğu bölgede martı popülasyonun yüksek olduğunu söyledi. Evinin önüne yuvan yapan bir martının yavrularını daha güvenli bölgeye taşımak istediğini belirten Esson, “Yavru kuşları bulundukları erden başka bir yere alıyordum. Yavruların annesi bir anda hızla aşağıya indi ve yüzümü gagalamaya başladı. Canımın çok yandığını hissetmedim ama her yerde kan vardı” dedi.

“EĞİLDİM VE KAÇTIM”

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Martının yavruları için bir tehdit oluşturduğundan korktuğunu düşünen emekli otobüs şoförü, “Neyse ki eğildim ve kaçtım. O sırada sadece alnımdan bir parça almayı başardılar. Yoksa yüzümün tamamını kaybedebilirdim” dedi.

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Martının saldırısının sonrasında hastanenin yolunu tutan Esson’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralarının dikişe ihtiyacı olmadığı açıklanan Esson, hastanede yapılan ufak müdahalenin sonrasında evinin yolunu tuttu.

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