Bir ithal, 5 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 22-28 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler sonucunda 1 ithal 5 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde şeftali, babutsa ve kapya biberde limit üstü kalıntı; molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal şeftali, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, yerli ürünlerden babutsaların ve kapya biberin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu, molehiyaların imhasına karar verildi.

Tarım Dairesi’nin 22-28 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alarak Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitleri kapsamında Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analiz sonuçları açıklandı.

-Şeftaliler menşeine iade edildi

Buna göre, numune alınan 36 ithal ürünlerde 35’i temiz çıktı. Cahide Kılıç’a ait ithal şeftalide limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı, Ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

-26 yerli üründen 5'i sorunlu

Numune alınan 26 yerli üründen 21’i temiz bulunurken, analizlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılan 1, limit üstü bitki koruma ürünü kullanılan 4 ürün bulundu.

-Babutsa ve kapya biberde limit üstü kalıntı… Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü

Buna göre, Serdarlı sakinlerinden Ali Kahvecioğlu Atalay Çoban ve Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait babutsalarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi, babutsaların hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Türkmenköy sakini Pembe Halil’e ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi. Karpaz köyü sakini Bünyamin Gülgür’e ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



Analiz sonuçları şu şekilde:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Baharyolu Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz

2 Baharyolu Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz

3 Orc Foods İthal Kayısı Temiz

4 Orc Foods İthal Şeftali Temiz

5 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz

6 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz

7 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

9 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

10 Köşe Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

11 M. Hacı Ali Ltd İthal DDGS Temiz

12 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

13 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kayısı Temiz

14 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz

15 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz

16 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

17 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz

18 Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz

19 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

20 Bekir Cura İthal Şeftali Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

26 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz

27 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz

28 Cahide Kılıç İthal Kayısı Temiz

29 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

30 Cahide Kılıç İthal Şeftali Limit Üstü

31 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gaia Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

35 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

36 SVS Tic. Ltd. İthal Kalif. Biber Sarı Temiz

37 Cuma Kocabay M/sa Hıyar Temiz

38 Zübeyde Ercan M/sa Maydanoz Temiz

39 Meryem Kil M/sa Semizotu Temiz

40 Meryem Kil M/sa Pazı Temiz

41 Bovita Vinery Ltd. Ilgaz Beyaz Üzüm Temiz

42 Sermet Akdağ Alsancak Siyah Üzüm Temiz

43 Fevzi Tanpınar Alsancak Siyah Üzüm(Şaraplık) Temiz

44 İsmail Erge Kalkanlı Patlıcan Temiz

45 İsmail Erge Kalkanlı Böğrülce Temiz

46 İsmail Erge Yayla Domates Temiz

47 İsmail Erge G/yurt Hıyar Temiz

48 Aytekin Aykal Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

49 Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

50 Afet Bayraktar Serdarlı Babutsa Temiz

51 Ali Kahvecioğlu Serdarlı Babutsa Limit Üstü

52 Turgay Çoban Serdarlı Babutsa Temiz

53 Atalay Çoban Serdarlı Babutsa Limit Üstü

54 Nurettin Güçkan Aslanköy Babutsa Limit Üstü

55 Sultan Yeşilleme İncirli Molehiya Temiz

56 Pembe Halil Türkmenköy Molehiya Limit Üstü

57 Bünyamin Gülgör Dipkarpaz Kapya Biber Limit Üstü

58 Arif Güneş Dipkarpaz Patlıcan Temiz

59 Arif Güneş Dipkarpaz Çarliston Biber Temiz

60 Arif Güneş Dipkarpaz Salatalık Temiz

61 Osman Oğuz Dipkarpaz Domates Temiz

62 Ramamzan Yeşer Dipkarpaz Bamya Temiz.”