Marketlere yanlışlıkla '70 milyon sterlin' değerinde kokain dağıttılar

Polis, muz sevkiyatında yanlışlıkla süpermarketlere teslim edilen yaklaşık 70 milyon sterlin (yaklaşık 1,4 milyar TL) değerinde kokain ele geçirdi

Uyuşturucuyu Çek Cumhuriyeti'ndeki mağazalarda çalışan işçiler, Kolombiya'dan geldiği düşünülen meyve kasalarını açarken keşfetti.

Orta Avrupa ülkesinin polisi, toplamda, illegal piyasa değeri yaklaşık 68 milyon sterlin olan 997 kilo civarındaki uyuşturucunun, muzların etrafında küpler halinde kalıplanmış şekilde bulunduğunu açıkladı.

Şüpheli kalıpları ilk olarak başkent Prag ile Jicin ve RychnovnadKneznou kasabalarındaki süpermarket çalışanları bildirirken, polis de soruşturma için köpek birimleri gönderdi.

Çek polisi yaptığı açıklamada, "Soruşturma memurları, aynı partiye ait malların Çek Cumhuriyeti'ndeki başka yerlere de dağıtıldığını tespit etti" dedi. "Bu nedenle, Çek Cumhuriyeti gümrük idaresi şu anda diğer kuruluşlarla işbirliği içinde bu yerlerin denetimlerini ve diğer faaliyetleri yürütmektedir.

Yetkililer, soruşturmalarını ilerletmek için şimdi uluslararası makamlarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Yetkililer şu ifadeleri kullandı: "Sevkiyatlarla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti sınırları dışında tutuluyor. Bu nedenle uluslararası polis ve adli işbirliği kurumunu kullanacağız.

"Dava, soruşturmayı yürütecek olan Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi tarafından devralındı. En kısa sürede daha fazla bilgi vereceğiz."

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre kokain üretimi 2014 ve 2019 yılları arasında neredeyse iki katına çıkarak rekor seviyelere ulaştı.

BM organı 2021 raporunda, büyük çoğunluğu Kolombiya'nın oluşturduğunu da eklemişti.

Bu son olay, 2015'te Prag'daki bir süpermarkette çalışan personel tarafından yaklaşık 220 kilo kokainin bulunduğu benzer bir olayın tekrarı.

