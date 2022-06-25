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Bir adam 47 kedisiyle arabada yaşıyordu

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Bir adam 47 kedisiyle arabada yaşıyordu
ABD’nin Minnesota eyaletinde sıcaklık 32 santigrat derecenin üzerine çıkarken, 47 kedisiyle birlikte arabasında yaşayan bir adam, evcil hayvanlarını AnimalHumaneSociety’ye (AHS) teslim etmek zorunda kaldı.
Yetkililer salı günü, yakın zamanda evsiz kalan birinin Minnesota’nın güneydoğusunda bir dinlenme alanına park etmiş halde arabasında yaklaşık 4 düzine kediyle yaşarken bulunduğunu söyledi.
Dışarıdaki bunaltıcı havanın nemle birleşince muhtemelen aracın içindeki sıcaklığı neredeyse yaşanamaz hale getirdiğini fark edip endişelenen bir polis memuru, içeridekilerin durumunu sormak için arabanın camını tıklattı.
AssociatedPress’e konuşan AHS görevlisi AshleyPudas, adamın hiçbir durumda hayvanlarını yalnız bırakmamaya özen gösterdiğini söylediğini belirterek “Ne yazık ki dünkü sıcakla birlikte, durumun bu defa elinden gelenleri aştığını fark etti. Ve yardım etmemize izin verdi” dedi.
 
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