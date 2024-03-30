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Güney'de 35 milyon Euro’luk ekonomik destek paketi

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Rum tarafı, düşük gelire sahip olan ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan 35 bin aileye ekonomik destek verecek. Elektrikte verilen devlet desteği ile temel ürünlerdeki sıfır KDV önlemleri iki ay daha uzatıldı

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Güney'de 35 milyon Euro’luk ekonomik destek paketi
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 Güney Kıbrıs’ta bakanlar kurulunun vatandaşlara yönelik bir dizi ekonomik destek kararı açıkladığı belirtildi.
Bu çerçevede 35 bin hanenin haziran ayına kadar aylık yardım alacağını yazan Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, hükümetin önceki gün açıkladığı yeni önlemler ile mayıs ayına kadar uzattığı iki önlemin maliyetinin 35 milyon euro civarında olacağını hesapladığını iletti.
Önceliğin düşük gelire sahip olan ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan yaklaşık 35 bin civarında aileye verildiğini kaydeden gazete, yardımın nisan-haziran arasındaki  sürede toplu ödemeler yapılmasıyla alakalı olduğunu belirtti.
Elektrik konusunda verilen devlet desteği ile temel ürünlerdeki sıfır veya indirimli KDV önlemlerinin iki ay daha uzatıldığını yazan gazete, gelecek 3 ay için mali yardım alanlara bu kez binlerce düşük emekli maaş alan kişinin eklendiğini de belirtti.
Önlemlerden muhalefetin ve sendikaların memnun olmadığını ve muhalefet ile sendikaların önlemleri yetersiz olarak addettiğini kaydeden gazete, muhalefet ile sendikaların orta sınıfın büyük bir kısmının devlet desteğinin dışında kaldığına işaret ettiklerini ekledi.
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