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Mahmud Abbas'a suikast girişimi

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Filistin Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Abbas'ın korumalarından biri vurulurken saldırıyı Hamas'a yakınlığıyla bilinen ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi

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Mahmud Abbas'a suikast girişimi
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Filistin Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.
Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan söz konusu örgüt, 5 Kasım'da Mahmud Abbas yönetimine tehditte bulunmuştu.
“Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir."
 
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