İsrail, sivilleri silahlandırıyor

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “İsrail silahlanıyor” başlığı altında bir açıklama yaptı.
Ben-Gvir, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğü'ne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirtti.
Silah ve silah ruhsatı edinme prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını kaydeden Ben-Gvir, “on binlerce İsrailliye kişisel silah için şartlı izin ve ruhsat verildiğini” kaydetti.
Ben-Gvir, Yahudileri silahlandırma kampanyası kapsamında attıkları adımları şöyle sıraladı:
"Ülke genelinde yüzlerce yeni yedek sınıf açtık. Testlerde onlarca basitleştirme ve değişiklik yaptık. Ateşli silahlar departmanını onlarca çalışanla artırdık ve işlem bekleme sürelerini önemli ölçüde kısalttık.”
İsraillilere seslenen aşırı sağcı Bakan, “Uygunluğunuzu kontrol edin ve gidip silahlanın.” çağrısında bulundu.
Ayrıca Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan da benzer çağrıda bulundu.
İşgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Kiryat Malakhi’den bir fotoğraf paylaşan Ben-Gvir, İsrail polisinin yerleşimcileri silahlandırmaya devam ettiğini duyurdu.
Ben-Gvir, paylaştığı fotoğrafta çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu bir masanın başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görüldü.
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