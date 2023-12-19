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Madonna’dan olay yaratan öpücük

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Şarkıları ve dans şovlarıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız Madonna, New York'ta verdiği konserde dudağından öptüğü kadın dansçısıyla sahnede sarmaş dolaş dans etti

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Madonna’dan olay yaratan öpücük
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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, cumartesi günü New York'ta verdiği konser sırasında yarı çıplak halde sahneye çıkan kadın dansçısını önce öptü sonra sarmaş dolaş şekilde dans etti.
KADIN DANSÇILAR SAHNEYE ÜSTSÜZ ŞEKİLDE ÇIKTI
65 yaşındaki şarkıcı Pop kraliçesi Madonna, cumartesi gecesi Celebration ismini verdiği dünya turu kapsamında sahneye çıktı. Kırmızı saten elbisesi ve siyah dantelli çizmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Madonna, performansı boyunca hem erkek hem de kadın üstsüz dansçılarla performans sergiledi. Şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında bir kadın dansçısı önce dudağından öptü sonra tutkulu bir şekilde dans etti.
CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞTI
Madonna, yaz aylarında, ciddi bir sağlık problemi yaşadığını ve gözlerini hastanede açtığını söyledi. Bu süreçte Siobhan isimli gizemli bir kadının hayatını kurtardığını söyleyen şarkıcı, kadına teşekkür ederek "Beni hastaneye hastaneye götüren çok önemli bir kadın var... Banyo zemininde bayıldım ve yoğun bakımda uyandım" dedi. Şarkıcı yaşadığı bu deneyimin kendisine 30 yaşında meme kanserinden ölen annesini hatırlattığını söyledi.


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