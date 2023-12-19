Beyonce'nin 3900 dolarlık doğum günü stili

Beyonce, eşi Jay-Z'nin Fransa'nın Bordeaux şehri yakınlarında kutladıkları doğum gününden fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.
42 yaşındaki şarkıcı, 4 Aralık'ta 54 yaşında giren Jay-Z'nin doğum gününü Rihanna ve Kris Jenner gibi ünlü isimlerin de katıldığı birkaç günlük partiyle kutladı.
Her zaman stiliyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, lüks doğum günü yemeğinden fotoğraflarını paylaştı. Beyonce, geceye 1150 dolarlık, ten rengi bir Prada bodysuit ve üzerine 2750 dolarlık Prada mini şortla katıldı.
Ünlü şarkıcı, kıyafetini uzun bir kürkle tamamladı.
Fransız basını, peş peşe birkaç gün boyunca düzenlenen kutlamanın Chateau Smith Haut Lafitte adlı şarap bağında yapıldığını yazdı. Şarap bağı şatosunda leziz bir akşam yemeğinin yanı sıra konuklar, Venedik Simplon Orient Ekspresi trenine binme fırsatı da buldu.
Bu, aynı zamanda Beyonce'nin sinemadaki başarısı için de bir kutlamaydı. 1 Aralık'ta vizyona giren turne filmi "Renaissance: A Film By Beyonce" beklentinin üzerinde bir açılış gişesi yakaladı. Film, vizyona girdiği taeihten bu yana küresel gişede toplam 36,5 milyon dolar hasılat elde etti. Film ayrıca, seyircilerin değerlendirme yaptığı Rotten Tomatoes platformunda yüzde 99'luk bir skor elde etti.
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