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Madonna, Metallica ve Patti Smith Türkiye'deki depremzedeler için destek istedi

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ABD'li sanatçı Madonna depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Metallica, Türkiye ve Suriye'de depremde zarar görenlere destek için 250 bin ABD doları (4,7 milyon lira) bağışta bulundu. Patti Smith de yardım çağrısı yaptı.

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Madonna, Metallica ve Patti Smith Türkiye'deki depremzedeler için destek istedi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yapılan yardımlar devam ederken, pek çok yabancı şarkıcı ve oyuncu da sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor.

Paylaşımında deprem sonrası çekilmiş çeşitli fotoğraflara yer veren sanatçı, bağış çağrısı yaparak "Herkes Sevgililer Günü'nde aşk hakkında konuşuyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ile Suriye'ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Evlerini, işlerini, sevdiklerini kaybeden o kadar çok insan var ki. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini kullandı.

"Bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org" yazan Madonna'ya, çok sayıda Türk sanatçı teşekkür mesajıyla karşılık verdi.

Metallica bağışta bulundu

ABD'li heavy metal grubu Metallica, Türkiye ve Suriye'de depremde zarar görenlere destek için 250 bin ABD doları (4,7 milyon lira) bağışta bulundu.

Metallica'nın sosyal medya sayfalarında yapılan açıklamada, "Türkiye’nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı kelimelerle anlatamayız. 7,8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor, feci şekilde 36 bini aşıyor." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, grubun kurucusu olduğu yardım kuruluşu All Within My Hands'in, bölgede yardım faaliyeti gösteren Direct Relief ile World Central Kitchen'a 125'er bin dolar gönderdiği belirtildi.

Patti Smith'ten yardım çağrısı

Punk rock müziğinin öncülerinden Patti Smith de Instagram hesabında Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısı yaptı.

Smith, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının listesini paylaşarak, "Sevgililer Günü'nde sevgimizi bu şekilde gösterebiliriz. Bu kuruluşlara yardım edin. Dünyada bir çatlak, milyonlarca kırık kalp." ifadesini kullandı.

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