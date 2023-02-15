KKTC’de serbest piyasada euro 20,33 liradan, sterlin 22,95 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada, saat 11.30 itibarıyla 20,18 liradan alınan euro 20,33 liradan satılıyor. 22,75 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 22,95 lira olarak belirlendi. Dolar ise 18,82 liradan alınıp, 18,98 liradan satılıyor.