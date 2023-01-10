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Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi

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2002'de New York'ta başlayan ve dünyaya yayılan 'Pantolonsuz Metro Günü', İngiltere'nin başkenti Londra'da kutlandı. Pandemi arasından sonra ilk kez yapılan iç çamaşırlı metro yolculuğuna yoğun ilgi vardı

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Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi
Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemi arasından sonra yeniden kutlandı. Önceki gün Londra metrosunda pek çok kişi, üstlerinde giysileri ve montları, altlarında ise sadece külotlarıyla metro yolculuğu yaptı.
Uluslararası bir eğlence etkinliği olan Pantolonsuz Günü, pandemiden sonra ilk kez yapıldı.
Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, pantolonsuz yolcular önceki gün öğleden sonra Çin Mahallesi durağında bir araya gelerek yolculuklarına başladı.
Ülkede bir gelenek haline gelen etkinlikte çok sayıda kişi iç çamaşırlarıyla metroya bindi. Takım elbiseleriyle işe giden İngilizlerin pantolon giymeden seyahat etmesi renkli görüntülere yol açtı.
Bu ilginç ‘meydan okuma’ etkinliği ilk kez 2002’de New York’ta başladı ve uluslararası bir fenomene dönüştü.
Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve “ahmaklığı kutlamayı” amaçlayan Pantolonsuz Metroya Binme Günü dünyaya yayıldı.
Etkinlikte, pantolonlarını çıkaran ve sadece iç çamaşırlarıyla kalan insanlar, birbirlerine bakmadan normal bir şekilde yolculuklarını sürdürüyor.
İngiltere'de Pantolonsuz Metro Yolculuğu, 2009 yılında başladı ve ABD'deki Improv Everywhere'in hareketinden ilham aldı.
Eğlenceli geleneği sürdüren Londralılar dün, belli metro istasyonlarında bir araya gelerek pantolonlarını çıkardı ve iç çamaşırlarıyla yollarına devam etti.
Pantolonsuz Günü kutlaması başlarda bugünkü kadar normal karşılanmıyordu. 2006’da New York'ta etkinliği ilk kez yapan sekiz kişi tren durdurularak gözaltına alındı.
2010’da binlerce New York’lu Pantolonsuz Metro Günü’nü kutladı.
Bugün artık Berlin, Lizbon, Tokyo ve Toronto’nun da dahil olduğu 60 şehirde Pantolonsuz Metro Günü kutlanıyor.
 
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