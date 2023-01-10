İstanbul’da dehşet!

İstanbul Kartal'da bir evde, 30 yaşındaki Cansu Demirel ile 23 yaşındaki Dilara Gültay'ın cansız bedenleri bulundu. İntihara kalkışan ve hastaneye başvuran Mustafa Payan, kayıp olarak aranan genç kızları öldürdüğünü itiraf etti. Evdeki aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirildi





ve 30 yaşındaki Cansu Demirel'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa Payan (24) Dilara ve Cansu'yu öldürdüğünü söyledi.

Polis, yaptığı ilk incelemede Mustafa Payan'ın iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

ESKİ SEVGİLİ İDDİASI

Payan'ın, Dilara Gültay'ın eski erkek arkadaşı olduğu ve cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği iddia ediliyor.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Öte yandan noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının önceki gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

EVDE ŞİZOFRENİ İLAÇLARI BULUNDU

Bir restoranda çalışan Mustafa Payan'ın ''kasten yaralama'' suçundan sabıkası olduğu belirtilirken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Genç kızların ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

İstanbul 'da kayıp olarak aranan iki genç kız, bir evde öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine Kartal ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis, 23 yaşındaki Dilara Gültay 2007’de ise yüzlerce kişi, etkinliğin bir parçası oldu. 2008’de artık dünyanın dokuz şehrinde kutlanır hale geldi.ve 30 yaşındaki Cansu Demirel'in cansız bedenleriyle karşılaştı.Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa Payan (24) Dilara ve Cansu'yu öldürdüğünü söyledi.Polis, yaptığı ilk incelemede Mustafa Payan'ın iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.Payan'ın, Dilara Gültay'ın eski erkek arkadaşı olduğu ve cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği iddia ediliyor.Öte yandan noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının önceki gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.Bir restoranda çalışan Mustafa Payan'ın ''kasten yaralama'' suçundan sabıkası olduğu belirtilirken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Genç kızların ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.