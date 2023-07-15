Lise aşkına 60 yıl sonra evlenme teklif etti

ABD’de bir doktor, lisedeki aşkına 60 yıl sonra kavuştu. Thomas McMeekin, Nancy Gambell’a geçen hafta evlilik teklif etti

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa Bay’de bir doktor, lisedeki aşkına 60 yıl sonra kavuştu. Thomas McMeekin, Nancy Gambell’a geçen hafta evlilik teklif etti.Yerel haber kanalı Fox 13, liseden sonra farklı üniversitelere giden ikilinin birkaç randevuya çıktığını ancak en nihayetinde farklı kişilerle evlendiğini açıkladı. McMeekin ve Gambell, uzun bir aradan sonra 10 yıl önce liselerinin mezun buluşmasında birbirlerini gördü. Ancak oradan sonra da hiçbir iletişim kurmadılar. Doktor, “Benim eşim vardı. Onun da eşi vardı” dedi.Ancak bu gidişat doktorun, ağustosta yapılacak mezuniyet buluşması için Gambell’la iletişime geçmesinin ardından değişti. Artık bekar olan 78 yaşındaki ikili konuşmaya başladı. McMeekin, “Sonra ondan haber aldım. ‘Seni tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum’ dedi” diye konuştu.Doktor, Gambell’ı Tampa Bay’e çağırıp”Bir sürprizim var” dedi. Tampa Uluslararası Havalimanı’na cuma inen Gambell, evlilik teklifiyle karşılaştı. McMeekin, o anı kaydetmesi için havalimanına çağırdığı personelinin bile heyecanlı olduğunu söyledi:Çünkü bütün hafta boyunca sersemlemiş bir aptal gibi davrandım. Etrafta zıplayıp gülümsüyordum. McMeekin’in Gambell’ı beklediği ve evlenme teklifi ettiği anlar TikTok’ta da paylaşıldı.Teklifi kabul eden Gambell ise şöyle konuştu: Tanrı’ya şükür makyaj yapmıyorum. Yoksa yüzümden aşağı bir şeyler akardı. Ağlıyordum.Çiçeği burnunda çift, ilişkilerinde hızlı ilerlediklerini kabul eden çiçeği burnunda çift, aralarındaki bağın gerçek olduğunu bildiklerini ve daha fazla bekleyemeceklerini belirtti.Gambell “Bu harika bir şey çünkü çok fazla ömrümüz kalmadı. Kalan hayatımı bu insanla bu şekilde geçirebilmek, bir hayalin gerçekleşmesi demek” ifadesini kullandı.