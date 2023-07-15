91 yaşındaki kadın 56 yıldır hamile

60 yaşındaki ismini açıklamak istemeyen bir kişi annesini bayılması üzerine hastaneye götürdü. 91 yaşındaki kadın hastanede detaylı bir incelemeye alınırken yapılan tespitler sonucunda ortaya çıkanlar dünya basınında ses getirdi.
'NASIL HAMİLE KALABİLİR?'
Çin'in Sichuan eyaletinde yaşanan gelişmede 91 yaşındaki kadının 'hamile' olduğu ortaya çıktı. Durum doktorlar tarafından oğluna anlatıldı, 60 yaşındaki adam konuyla ilgili 'Ne?! Nasıl hamile kalabilir? Annem 91 yaşında' dedi.
HER ŞEYİ SAKLAMIŞ
Babasının yıllar önce hayatını kaybettiğini ve annesinin o günden beri torunlarına baktığını belirten adam yaşlı kadının sürekli ev işlerine baktığını aktardı. Hastanenin yanlış teşhis koyduğunu düşünen adam annesini tekrar eve götürdü. Ancak eve döndüklerinde köyde söylentiler dolaşmaya başladı. 'Anne adayı' ise yıllardır sakladığı sırrı baskılar üzerine ilk olarak oğluyla paylaştı.
56 YILLIK ÖLÜ FETÜS
Tam 56 yıl önce hamile kaldığını belirten kadın bebeğinin henüz 3 aylıkken öldüğünü ve oğlunun o sırada 6 yaşında olduğunu itiraf etti. Maddi yetersizliklerden dolayı fetüsü aldıramayan kadın tam 56 yıl boyunca ölü çocuğunu karnında taşıdı. Bir süre karın ağrısı çeken kadın şikayetlerinin bitmesi üzerine bir daha doktora gitmedi.
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