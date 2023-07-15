91 yaşındaki kadın 56 yıldır hamile

Çin'de doktora giden ve hamile olduğu belirlenen kadın yıllardır sır gibi sakladığı hikayesini oğluna anlattı. O hikayeyi duyan 60 yaşındaki adam ise gözyaşlarına hakim olamadı



'NASIL HAMİLE KALABİLİR?'



HER ŞEYİ SAKLAMIŞ

Babasının yıllar önce hayatını kaybettiğini ve annesinin o günden beri torunlarına baktığını belirten adam yaşlı kadının sürekli ev işlerine baktığını aktardı. Hastanenin yanlış teşhis koyduğunu düşünen adam annesini tekrar eve götürdü. Ancak eve döndüklerinde köyde söylentiler dolaşmaya başladı. 'Anne adayı' ise yıllardır sakladığı sırrı baskılar üzerine ilk olarak oğluyla paylaştı.

56 YILLIK ÖLÜ FETÜS

Tam 56 yıl önce hamile kaldığını belirten kadın bebeğinin henüz 3 aylıkken öldüğünü ve oğlunun o sırada 6 yaşında olduğunu itiraf etti. Maddi yetersizliklerden dolayı fetüsü aldıramayan kadın tam 56 yıl boyunca ölü çocuğunu karnında taşıdı. Bir süre karın ağrısı çeken kadın şikayetlerinin bitmesi üzerine bir daha doktora gitmedi.

60 yaşındaki ismini açıklamak istemeyen bir kişi annesini bayılması üzerine hastaneye götürdü. 91 yaşındaki kadın hastanede detaylı bir incelemeye alınırken yapılan tespitler sonucunda ortaya çıkanlar dünya basınında ses getirdi. Çin 'in Sichuan eyaletinde yaşanan gelişmede 91 yaşındaki kadının 'hamile' olduğu ortaya çıktı. Durum doktorlar tarafından oğluna anlatıldı, 60 yaşındaki adam konuyla ilgili 'Ne?! Nasıl hamile kalabilir? Annem 91 yaşında' dedi.Babasının yıllar önce hayatını kaybettiğini ve annesinin o günden beri torunlarına baktığını belirten adam yaşlı kadının sürekli ev işlerine baktığını aktardı. Hastanenin yanlış teşhis koyduğunu düşünen adam annesini tekrar eve götürdü. Ancak eve döndüklerinde köyde söylentiler dolaşmaya başladı. 'Anne adayı' ise yıllardır sakladığı sırrı baskılar üzerine ilk olarak oğluyla paylaştı.56 YILLIK ÖLÜ FETÜSTam 56 yıl önce hamile kaldığını belirten kadın bebeğinin henüz 3 aylıkken öldüğünü ve oğlunun o sırada 6 yaşında olduğunu itiraf etti. Maddi yetersizliklerden dolayı fetüsü aldıramayan kadın tam 56 yıl boyunca ölü çocuğunu karnında taşıdı. Bir süre karın ağrısı çeken kadın şikayetlerinin bitmesi üzerine bir daha doktora gitmedi.