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Kuzey Kore’de siyasilerin ilginç gelin tercihi

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Kuzey Kore’de siyasilerin ilginç gelin tercihi
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Kuzey Kore, dünya basınında bu defa da izdivaç haberleriyle yer aldı. Kuzey Kore Merkez Komitesi yetkilileri gelin olarak kadın müzisyenler arıyor.
Daily NK'ya konuşan bir kaynak, Merkez Komite yetkililerinin oğulları ile kadın müzisyenler arasındaki nişan veya evlilik sayısının bu baharda hızla arttığını söyledi.
Son zamanlarda Merkez Komite yetkilileri arasında kadın müzisyenleri evlerine davet edip geçmişini araştırıp oğullarıyla tanıştırmak bir trend haline geldi. 
Kaynak, "Geçmişte sanatçılar genellikle birbirleriyle evleniyordu, ancak şimdi genç, güzel enstrümantalistler ile Merkez Komite yetkililerinin oğulları arasındaki evlilikler daha yaygın hale geliyor" dedi.
 
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