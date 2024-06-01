2. Ramses'in gizemli mezarı

Antik Mısır'ın en güçlü firavununa ait uzun süredir kayıp olan lahit ölümünden 3 bin yıl sonra bulundu.

Arkeologlar, Mısır'ın orta doğusundaki bir dini merkezin zemini altında bulunan granit mezarı yeniden inceledi ve mezarın 2. Ramses'e ait olduğunu belirledi.

Büyük Ramses olarak adlandırılan firavun, M.Ö. 1279'dan 1213'e kadar tahtta kaldı.

Mısır'ın imparatorluk gücünün son zirvesi olarak bilinen saltanatı boyunca devasa heykeller ve binalar dikildi.

Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde akademisyen ve araştırmacı olan Mısır bilimci Frédéric Payraudeau bu mayıs ayında tarihi keşfi gerçekleştirdi.

"2. RAMSES'İN KENDİSİ"

Fransa Ulusal Araştırma Merkezi'nden tercüme edilen açıklamaya göre, mezar taşının üzerinde "2. Ramses'in kendisi" yazan, gözden kaçan bir gravürün yer aldığı belirlendi.

Firavunun şimdilerde kayıp olan altın bir tabut ile gömüldüğü, daha sonra mezarı yağmalayan hırsızlar tarafından parçalanmış olan bir alçı lahde taşındığı ve nihayetinde Abydos’a getirilen granit lahde yerleştirildiği biliniyor.

Payraudeau, "Bu keşif, Krallar Vadisi'nin o dönemde yalnızca yağmalamaya değil, aynı zamanda cenaze eşyalarının sonraki hükümdarlar tarafından yeniden kullanıldığına dair yeni bir kanıt" dedi.

Firavunu tasvir eden heykelin kayıp üst kısmı da birkaç hafta önce bulunmuştu.

KAYIP LAHİT MÜZEDE SERGİLENECEK

Araştırmacı Frédéric Payraudeau’nun dikkatlie ekibi, lahdin üzerindeki simgelerin 2. Ramses'e ait olduğunu belirledi. Oval şekilli gravür, firavunun ismini temsil ediyordu ve lahdin gerçek sahibinin kimliğini ortaya çıkardı.

Söz konusu bulgular 2. Ramses’in mezarındaki eşyaların akıbetine dair pek çok bilinmeyeni ayrıntıyı aydınlatıyor.

Şu an Abydos’ta muhafaza edilen lahit parçasının gelecekte bir müzede sergilenmesi planlanıyor.



