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Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı

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Japonya Savunma Bakanlığı ve Güney Kore Genelkurmayı, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze fırlattığını duyurdu

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Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
 
Güney Kore Genelkurmayı, kısa menzilli iki balistik füzenin, Pyongyang yakınlarındaki Samsok bölgesinden yerel saatle 06.01 ve 06.23'te fırlatıldığını bildirdi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami biri 350 ve diğeri 800 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.

Füzelerin düştüğü Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) seyreden gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını kaydeden Bakan Hamada, Kuzey Kore'ye protesto notası verildiğini belirtti.

Denemeyi kınayan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, son dönemde Pyongyang yönetiminin çok sayıda kayda geçen füze denemelerinin "kesinlikle kabul edilemeyeceğini" kaydetti.

Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi İşikane Kimihiro, son denemeyle Kuzey Kore'nin, "BM Güvenlik Konseyinin eylemsizliğini avantaja dönüştürdüğünü" gösterdiğini söyledi.

Son füzenin, ABD'nin nükleer güçle çalışan Ronald Reagan uçak gemisinin, Güney Kore ile ortak tatbikat için bölgeye yeniden konuşlandırılması sonrasında fırlatılması dikkati çekti.

12 GÜNDE 6. DENEME

Kuzey Kore, son 12 günde 6. denemesini gerçekleştirdi. 4 Ekim'de balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

Azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan ve 4 bin 600 kilometre seyreden füzenin olası tehdidine karşı, bölgedeki Japon halkına yönelik, binalardan ayrılmamaları uyarısı yapılmıştı.

2022 başından beri Pyongyang yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek, 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.
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