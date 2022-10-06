Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilt için evde yapılması gereken 9 şey!

Mevsim değişikliği, tükettiğimiz yiyecekler ya da stresli geçen bir haftanın etkileri çoğu zaman cildimize yansır. Dış etkilere maruz kalan cilt ise zamanla pürüzsüz ve parlak dokusunu yitirebilir. Ancak endişelenmeyin! Sizi tekrar pürüzsüz ve bebeksi bir cilde kavuşturacak tüyoları biliyoruz.

Mevsim değişikliğine ve strese maruz kalan ciltleri eski parlaklığına kavuşturmak için evde uygulanabilecek bazı yöntemler bulunuyor. Pürüzsüz cilt için ne yapılmalı? Ciltler bakım rutinine hangi ürünler eklenmeli? Pürüzsüz bir cilt için evde neler yapılabilir? Işıl ışıl ve pürüzsüz bir cilt için en önemli adım ne? İşte güzellik merkezine tonlarca para dökmenize gerek kalmadan evinizde uygulayarak sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayacak 9 şahane adım.

1. Cilt temizliğini günlük rutininiz haline getirin

Pürüzsüz bir cildin ilk adımı tahmin edersiniz ki cildi gün içinde kapsamlı bir şekilde arındırmaya özen göstermek. Pürüzsüz cilt için en önemli adım şüphesiz temizlik olacaktır. Günlük bakım rutininizin, derinlemesine bir temizlikle başlamasına özen gösterirseniz, pürüzsüz bir cilt için en önemli adımı atmış olacaksınız. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey cilt tipinize uygun bir yüz temizleme ürünü. Bu şekilde cildinizi tüm kalıntılardan ve kirlerden arındırabilir ve bir sonraki cilt bakım adımı için cildinizi hazır hale getirebilirsiniz. Cilt yüzeyinde kapsamlı bir temizlik, cildin nefes almasını sağlar ve gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Bu şekilde cildinize uygulayacağınız diğer bakım ürünlerinin daha hızlı etki ettiğini gözlemleyebilirsiniz.

2. Cilt tipinize göre ürün tercih edin

Pürüzsüz bir cilde ulaşmanın dir diğer önemli adımı cilt tipinizi iyi tanıyıp, rutininize ekleyeceğiniz ürünleri buna göre seçmeniz. Örneğin yağlı bir cilt bariyerine sahipseniz sebum dengesini sağlayacak ürünler tercih etmeniz önemlidir. Öte yandan çok kuru ve hassas bir cildiniz varsa daha besleyici mineraller ve yağ içeren bakım ürünlerini listenize eklemenizi önerebiliriz. Eğer cilt tipinizi bulmakta ve uygun ürün seçmekte zorlanıyorsanız bir cilt uzmanı yardımı ile cildinize en uygun bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz.

3. Tonik uygulayın

Her gün tonik kullanmak evde pürüzsüz bir cilde ulaşmanın altın kurallarından biri. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, nemlendirici adımına geçmeden önce tonik kullanmayı ihmal etmeyin. Çok yönlü yararları ile tonik kullanımı hem makyaj kalıntılarının temizlenmesini sağlıyor hem de gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Toniklerin cildin pH dengesini düzenleme işlevleri bulunduğunu da hatırlatmak isteriz. Yine içeriğine dikkat ederek cilt bakım rutininize uyum sağlayacak bir tonik edinebilirsiniz.

4. Cildinizin nem ihtiyacınızı karşılayın

Nem, cilde esnek ve yumuşak bir his kazandırarak sağlıklı bir görünüm oluşturur. Pürüzsüz bir cildin en önemli adımlarından biri nemlendirme adımıdır. Cildinizi nemini koruması ve gün boyu kaybettiği nemi geri kazanması için günde en az 2 defa nemlendirmeyi unutmayın. Üstelik nemlendiriciler, ciltte oluşan minimal kırışıklıkları da önleyerek cildin genç ve diri kalmasına olanak sağlar. Zararlı güneş ışınlarının cildinizde kalıcı hasar bırakmaması için SPF korumalı nemlendirici çeşitlerini tercih edebilirsiniz. SPF korumalı nemlendiricilerin özellikle bol güneşli yaz aylarında günlük bakım rutininizde yer alması cildinize yapacağınız en iyi şeylerden biri olacaktır.

5. Pürüzleri gidermek için nazik adımlarla peeling uygulayın

“Pürüzsüz cilt için ne yapılmalı?” Bu sorunun cevaplarından biri de şüphesiz peeling adımı. Cilt temizliği için sıvı ya da toz temizleyiciler ve tonik dışında uygulayabileceğiniz diğer bir işlem, cilt bariyerine zarar vermeden peeling yapmak. Haftada bir kez peeling yapmak, cildin ölü deri hücrelerinden arınmasına yardımcı olur. Böylece sivilce ve siyah nokta oluşumu da büyük ölçüde azalır. Pürüzsüz bir cilt kazanmak için gözle görülür değişim sağlayan adımlardan biri de peeling uygulaması olacaktır.

6. Cilt tipinize uygun bir bakım maskesi kullanın

Piyasada birbirinden farklı içeriklerde yüzlerce maske bulunuyor. Fakat bunlardan sadece doğal içeriklere sahip olanları cilt bakım rutininize eklemelisiniz. Bu maskeleri uygulamak pürüzsüz cilt için yapılabilecek doğal yöntemler arasında yer alıyor. Örneğin, evde kolaylıkla yapabileceğiniz, avokado maskesi, bal maskesi ya da kahve maskesi ile cildinize ipeksi bir yumuşaklık kazandırmanız mümkün. Bu malzemeleri farklı tariflerle harmanlayıp yüzünüze ve boynunuza uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü soğuk su ile yıkamanız doğal bir maske adımı için yeterli olacaktır.

7. Akşam yatmadan önce serum uygulamayı ihmal etmeyin

Serumlar, oldukça küçük partikülleri ve akışkan yapıları sayesinde cildin en derin yüzeyine dek ulaşabiliyor. İçeriğinde bulundurduğu özel vitaminler ve minerallerle cildi besleyen, cildin kaybettiği esnekliğini geri kazandıran ve cildinizi canlandırmaya yardımcı olan serumlar ile dolgun, yumuşacık ve pürüzsüz bir cilde sahip olabileceğinizi garanti edebiliriz. Rutininiz için belirlediğiniz serumu her akşam yatmadan önce nemlendirici uygulamasına geçmeden yüzünüze sürmeyi ihmal etmeyin.

8. Beslenme rutininiz için sağlıklı bir planlama yapın

Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilt bariyerinin belki de en önemli adımı cildi dışarıda olduğu kadar içeriden de beslemeye özen göstermek! Pürüzsüz cilt sırları olarak listeye eklenebilecek en doğal yöntemlerden bir diğeri ise sağlıklı beslenmek ve vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri almak diyebiliriz. Vitaminler sadece fiziki sağlığınızı değil, cilt sağlığınızı korumanıza ve bu korumayı etkin kılmanıza yardımcı olur. Günün her saati öğünlerinize dikkat etmek ve sağlıklı içeriklere sahip olan yiyecekleri tüketmek cilt bakım rutininizde size büyük bir artı sağlayacaktır. “Pürüzsüz ciltler için evde neler yapılabilir?” sorusunun en güzel cevaplarından biri şahane bir besin planlaması yapmak vitamin ve mineral bakımından zengin içeriklerle beslenmektir.

9. Son olarak gün içinde bol bol su tüketin

Son olarak ışıl ışıl, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için bol su tüketmeye özen gösterin. Çay, kahve vb. kafeinli içecekleri azaltmayı ve bu içecekler yerine su içmeyi alışkanlık haline dönüştürün. Ofis masanızda, salonunuzda veya yatağınızın baş ucunda bir şişe su bulundurmak ve gün boyu bol su tüketmek, cildin elastik yapısını korumasına, pürüzsüz ve genç görünmesine olanak sağlar. Cildinizi pürüzsüz bir yapıya ulaştırmak ve bunun kalıcılığını sağlamak için doğru ve etkili bakım adımları çok önemli. İşte bu 9 adımla şahane bir cilde ulaşmanız mümkün. Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için, cildinize en uygun ürünleri tercih edebilir ve cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz.