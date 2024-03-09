Kimse onun 70 yaşında olduğuna inanmıyor

Çinli 70 yaşındaki Zou Heping, görünümüyle herkesi büyülemeyi başardı

Spor yapmak, dengeli beslenmek, uykuya yeterince önem vermek sağlık açısından son derece önemli. Özellikle de sporla hayatını ve görüntüsünü tamamen değiştirenler sık sık sosyal medyanın radarına giriyor.Son olarak da Çinli 70 yaşındaki Zou Heping, görünümüyle herkesi büyülemeyi başardı. Sosyal medyada adeta viral hale gelen Heping, karın kasları başta olmak üzere fit duruşunun sırrını da açıkladı.Heping, koşuya çıkıyor ve yanına hem ağırlık hem de tüketmek için su almayı ihmal etmiyor. Heping, sabah 8'de işe gitmeden önce bu rutini sabah 5.30'da tamamlıyor. Şu anda 70 yaşında olan ve karın kaslarına sahip dede, 2.200 metrelik bir dağa da kolaylıkla tırmanıyor.Heping, "Hayat koşmaktan geçiyor ve en önemli şey egzersiz yapmak, kondisyonunuzu korumak ve iyi bir yaşam tarzı geliştirmek" diyor.Heping'in koşmaya ilgisi ise 45 yıl önce, 1979'da bir dergide sporun faydalarını okuduğunda başlamış.Yokuş yukarı koşmaya başlayan Heping; barfiks, ip atlama, amuda kalkma ve Gele Dağı'nın zirvsine bir saat içinde tırmandığı rutinlere sahip.Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinden olan Heping, "Emeklemek dizleri acıtmıyor, uzuv koordinasyonunu geliştiriyor" diyerek dağdan 50 dakika içinde de timsah gibi sürünerek inmesinin nedenini açıklıyor.Heping, bu fit görünüşünü sadece spor yaparak sağlamıyor; ayrıca kırk yıldır alkol ve sigaradan uzak durduğunu, erken yattığını da söylüyor.Daha önce de 40 yaşında merdivenleri çıkmakta zorlanırken 83 yaşında maratonlara katılan Joseph Maroon ya da 32 yaşında sadece ip atlayarak 80 kilo veren bir adam basına yansımış ve pek çok kişiye ilham olmuştu.