İkizi, annesinin karnında değil beyninde çıktı!

Dünyada sadece 18 kişide görülen olay, bilim dünyasını şoka soktu. İkiz hamilelik yaşayan bir annenin bebeklerinden biri diğerinin beynine sıkıştı

Çin’in Şangay şehrinde hamile bir kadının başına gelen olay şaşkınlık yarattı. Bilim dünyasında şok etkisi yaratan bu olay doğumun ardından bir senenin sonunda ortaya çıktı.

Şangay şehrinde bir anne kafatasının normalden daha geniş olması ve motor becerilerindeki sorunlar sebebiyle 1 yaşındaki bebeğini hastaneye götürdüğünde hayatının şokunu yaşadı.

Hastanede yapılan araştırmaya göre bebeğin beyninde ikiz kardeşinin olduğu anlaşıldı. Tıp literatüründe sadece 18 kere rapor edilen bu akıllara durgunluk veren olay Amerikan Nöroloji Akademisi’nin ‘Neurology’ adlı tıp dergisinde yer alan bir makalede 1 yaşındaki bebeğin beyninin içinden doğmamış ikizi çıkarıldığı belirtildi.

İKİZİ BEYNİNDE ÇIKTI…

1 yaşındaki bebeğin kafatası çeşitli görüntüleme yöntemleriyle incelenmesi sonucunda, beyninin sıkıştığını ve sıvı birikmesi olduğu tespit edildi.

Detaylı incelemeler yapılması sonucunda ise araştırmacıları şok eden gerçek ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin anne karnındayken bir ikizi olduğu ancak ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığı belirlendi.

Ayrıca doktorlar kardeşinin beynine sıkışan fetüs hakkında, fetüsün üst uzuvlarının, kemiklerinin ve hatta tırnaklarının geliştiğini söylerken, muhtemelen rahimdeki kardeşinin içindeyken aylarca büyümeye devam ettiğini belirtildi.

FETÜS AMELİYATLA ALINDI

1 yaşındaki bebeğin beynine sıkışan 10 santimlik fetüs ameliyatla çıkarıldı. Bu vaka, bugüne kadar tıp literatürüne rapor edilen 18 vaka arasındaki yerini aldı.

