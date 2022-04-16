Kiev güne patlama sesleriyle uyandı

Ukrayna - Rusya savaşında 52'nci güne girildi. Ancak gerilim artmaya devam ediyor. Başkent Kiev, güne patlama sesleriyle başladı. Kiev Belediye Başkanı, sabah saatlerinde Darnitskiy semtinin bombalandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski son yayınladığı video mesajında, 918 yerleşim biriminin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 52'nci gününde. Son günlerde artan gerilimin ardından başkent Kiev yeniden füzelerin hedefi oldu.

Kiev ve batıdaki Lviv çevresinde patlama sesleri duyuldu. Kiev'in Darinsky bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI: GÜVENLİ BÖLGELERDE KALIN

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.



Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor" bilgisini verdi.

Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

Diğer yandan ABD basınında yer alan habere göre Rusya, Ukrayna ordusuna verdiği silahlar nedeniyle Washington'a nota verdi. Ukrayna'nın ise ABD'den, Rusya'yı "terörizmi destekleyen devlet" olarak tanımasını istediği iddia edildi.

RUSYA'DAN ABD'YE UYARI

Washington Post'ta yer alan haberde bu ifadenin "uluslararası terör eylemlerine defalarca destek sağlayan devletler" için kullanıldığına dikkat çekildi.

ABD medyasında yer alan bir diğer habere göre ise, Rusya Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatı nedeniyle Washington'a nota verdi. ABD Dışişleri Bakanlığını, bu desteğin devam etmesi halinde "öngörülemeyen sonuçlar" konusunda da uyardı.

RUSYA 18 DİPLOMATI İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.



Ukrayna halkıysa harabeye dönen şehirlerde hayatta kalmaya çalışıyor. Mıkolayiv Valisi Rusya'nın kentte misket bombaları kullandığını iddia etti.

Mariupol'de de çatışmalar yeniden şiddetlendi.



Ukrayna ordusu Rusya'nın kentte ilk defa Uzun Menzilli Saldırı Bombardıman Uçakları kullandığını belirtti.

ZELENSKİ: RUSYA UKRAYNAYI SONSUZA DEK KAYBETTİ

Ukrayna lideri Zelenski, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Zelenski, Ukrayna halkının Rusya'yı ciddiye almadığının altını çizerek "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.

"UKRAYNA'DA 918 YERLEŞİM BİRİMİ İŞGALDEN KURTARILDI"



Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine işaret eden Zelenski, Ukrayna ordusunun bu konudaki görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.



Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelenski, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

BM: UKRAYNA'DA EN AZ BİN 982 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.



Açıklamada, 24 Şubat'tan 14 Nisan'a kadar Ukrayna'daki çatışmalarda en az 1982 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.



Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısının ise 4 milyon 796 bin 245'e yükseldiği aktarılan açıklamada, mültecilerden 2 milyon 720 bin 622'sinin Polonya'ya, 726 bin 857'sinin Romanya'ya, 484 bin 725'inin Rusya'ya, 447 bin 53'ünün Macaristan'a, 419 bin 499'unun Moldova'ya, 329 bin 597'sinin Slovakya'ya ve 22 bin 827'sinin Belarus'a geçtiği kaydedildi.

