Kamikaze dronelar sürü halinde saldırıyor

İran, İsrail'e misilleme olarak drone saldırısı düzenledi. Kamikaze dronlar ve kullanış biçimleri şöyle:

Küçük, ucuz, basit ama bir o kadar da tehlikeli! İran Uçak Üretim Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen Shahed (Şahit) -136 kamikaze İHA ya da "dolanan mühimmat" olarak tasarlandı. Tek kullanımlık olan bu mühimmatlar, fırlatıldıktan sonra belirli bir bölge üzerinde "dolanarak" hedef tespiti gerçekleştirebiliyor. Ardından hedefe çarparak patlıyor.

Yaklaşık 20 bin dolardan satışı yapılan Shahed-136, delta kanatlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Uzunluğu 4.5 metre, ağırlığı yaklaşık 200 kilogram olan İHA, saatte 185 kilometre hıza ulaşabiliyor.

40 kilograma yakın patlayıcı taşıyabildiği belirtilen Shahed-136’nın 2 bin kilometre menzile ve otonom güdüm sistemine sahip olduğu iddia ediliyor.

İran’ın insansız hava araçlarındaki kullanım mantığı, donanmasında uyguladığı taktiklerle benzerlik gösteriyor. İran,, Hürmüz Boğazı’nda kullanılan, "üretimi kolay ve ucuz" çok sayıda hücumbotla "sürü halinde taarruz" stratejisi uyguluyor. İran ordusu, İHA’ların da benzer startejiye uygun olarak tasarlanmasını talep etmiş.

Arazi araçlarından "salvolar" halinde atılan Shahed-136, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar, sabit korugan ve topçu mevzilerine karşı etkili şekilde kullanılabiliyor.

Alçaktan uçan ve ucuz motorundan dolayı hafif motosikletlere benzer ses çıkaran bu İHA’ların tespiti nispeten kolay olsa da düzineler halinde kullanılmaları sebebiyle risk oluşturuyor.

Çoğunlukla kompozit malzemelerden oluşan Shahed-136’ların radar ve termal izleri oldukça düşük. Bu yüzden ısı güdümlü hava savunma füzeleri tarafından vurulmaları da zorlaşıyor.

Bir diğer İran yapımı İnsansız Hava Aracıysa Muhacir-6. Bu İHA, 7 bin metre yükseklikte 12 saat havada kalabiliyor. Keşif ve gözetleme görevlerinin yanısıra "Qaem" adlı güdümlü akıllı bombalar da taşıyabiliyor.

