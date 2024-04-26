banner913
banner932
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
34 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
19 0
 
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
18 0
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
27 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
24 0
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
26 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
41 0
banner1012

Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü

banner1020

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

banner974
Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü
banner971

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, geçen aydan bu yana devam eden yağışların hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü - 2

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 32 kişinin öldüğü ifade edildi.


Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü - 3

Su baskınlarının başkent Nairobi'yi de etkilediği ve bazı yolların kapatıldığı aktarılan açıklamada, birçok mahallenin de sular altında kaldığı kaydedildi.


Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü - 4

Açıklamada, sellerden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.



Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü - 5

Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.


Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü - 6
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.