Cumhurbaşkanı Tatar Londra’ya gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cambridge Üniversitesi’nde konferans vermek ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin düzenleyeceği 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılmak amacıyla Londra’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’ya gitmek üzere bugün sabah Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

İstanbul üzerinden Londra’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Cambridge Üniversitesi’nde “Kıbrıs” konulu konferans verecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra ziyareti çerçevesinde ayrıca Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenecek “6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ni ziyaret edecek ve İngiliz basınında canlı yayına katılacak.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ile de görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, iş insanları ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, 4 Temmuz Salı günü temaslarını tamamlayarak, Londra’dan ayrılması bekleniyor.

