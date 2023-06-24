Kendisi 62, kocası 28 yaşında

Malezya’da ilginç evlilik yaşandı. Rokiah Samat isimli bir kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisinden 34 yaş küçük Mohammad Amin Jundail ile evlendi

Malezya’da sıra dışı bir evlilik yaşandı. 62 yaşındaki Rokiah Samat isimli bir kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisinden 34 yaş küçük Mohammad Amin Jundail ile dünya evine girdi. TikTok’ta milyonlarca izlenmeye ulaşan Samat hakkındaki eleştirilere, “Yaş sadece bir sayı. Biz çok mutluyuz” dedi.

62 yaşındaki ev hanımı Rokiah Samat, yaklaşık 1 yıllık tanışma sürecinin sonrasında geçtiğimiz yıl hayatını kendisinden 34 yaş küçük olan Mohammed Amin Jundail ile birleştirdi.

Malezya gazetesi Harian Metro'a konuşan Samat, “Çok genç olmasına rağmen kocam gerçekten sorumluluk sahibi bir adam. Umarım bu son evliliğim olur. Onu gerçekten seviyorum. Hayatımın sonuna kadar onunla olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları ikilinin alışılmadık birlikteliklerine büyük ilgi gösterdi. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları milyonlar izlenen Jundail, “İlk olarak onun hesabına TikTok’ta rastladım ve arkadaş olmak için mesaj attım. 10 çocuğu, 22 torunu ve 1 torununun çocuğu olan bu kadına aşık oldum. Beni tamamlıyor. Benim gözümde her yönden mükemmel ve ilgili bir karım olduğu için minnettarım. Ailelerim de bu evliliği onayladı” dedi.

