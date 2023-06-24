Cenazede 'dirilen' kadın ikinci kez hayatını kaybetti

Ekvador'da Bella Montoya adlı 76 yaşındaki kadın bir devlet hastanesinde 7 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra 'ölmüştü'. Cenaze töreni sırasında nefes aldığı fark edilen Montoya'nın hayatta olduğu anlaşılmıştı.
İlginç olay sonrası 7 gün yoğun bakımda tutulan kadın hayatını kaybetti. Montoya'ya ikinci kez cenaze merasimi düzenlendi.
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