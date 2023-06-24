Cenazede 'dirilen' kadın ikinci kez hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta Ekvador'daki bir cenaze merasiminde öldüğü sanılan kadın bir anda dirilmişti. O yaşlı kadın bu hafta hayatını kaybetti



İlginç olay sonrası 7 gün yoğun bakımda tutulan kadın hayatını kaybetti. Montoya'ya ikinci kez cenaze merasimi düzenlendi.

Ekvador'da Bella Montoya adlı 76 yaşındaki kadın bir devlet hastanesinde 7 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra 'ölmüştü'. Cenaze töreni sırasında nefes aldığı fark edilen Montoya'nın hayatta olduğu anlaşılmıştı.İlginç olay sonrası 7 gün yoğun bakımda tutulan kadın hayatını kaybetti. Montoya'ya ikinci kez cenaze merasimi düzenlendi.