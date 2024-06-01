banner913
banner932
Güney Kore tarihinin en büyük boşanma davası
Güney Kore tarihinin en büyük boşanma davası
12 0
Sırada
Sırada "Çöpsüz Dünya" var
10 0
 
GG seriyi 1-1 yaptı
GG seriyi 1-1 yaptı
15 0
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
13 0
"İlk günden beri durmadık, durmayacağız"
22 0
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
46 0
Facianın eşiğinden dönüldü
Facianın eşiğinden dönüldü
75 0
banner1032
banner1038

Kendini temizleyen cam üretildi

banner1020

banner974
Kendini temizleyen cam üretildi
banner971
Almanya’daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nde kendini temizleyen cam üretildi. Polimer bazlı “mikro-fotonik çok fonksiyonlu metamateryal” (PMMM) adlı malzemenin saç telinin 10’da biri kadar ince silikon piramitlerden oluştuğu belirtildi. Bu küçük piramitler yüzeye düşen suyun damlacıklar oluşturarak kendini temizlemesini sağlıyor.
Cam duvar ve çatıların yerini alabilecek malzemenin binanın içini serin tuttuğu belirtildi. PMMM’nin şeffaf olmasına rağmen parlamayı da azalttığı ve içerinin zor görülmesini sağladığı ifade edildi. PMMM’nin çevre dostu bir polimerden yapıldığını belirten araştırmacılar, soğutucu etkisinin de klimaya ihtiyacı azaltarak enerji tasarrufu sağlayacağını söyledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.