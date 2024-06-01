Almanya’daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nde kendini temizleyen cam üretildi. Polimer bazlı “mikro-fotonik çok fonksiyonlu metamateryal” (PMMM) adlı malzemenin saç telinin 10’da biri kadar ince silikon piramitlerden oluştuğu belirtildi. Bu küçük piramitler yüzeye düşen suyun damlacıklar oluşturarak kendini temizlemesini sağlıyor.duvar ve çatıların yerini alabilecek malzemenin binanın içini serin tuttuğu belirtildi. PMMM’nin şeffaf olmasına rağmen parlamayı da azalttığı ve içerinin zor görülmesini sağladığı ifade edildi. PMMM’nin çevre dostu bir polimerden yapıldığını belirten araştırmacılar, soğutucu etkisinin de klimaya ihtiyacı azaltarak enerji tasarrufu sağlayacağını söyledi.