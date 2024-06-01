Güney Kore tarihinin en büyük boşanma davası

Güney Kore'de mahkeme, boşanma davasında iş insanı Chey Tae-won'un, eski eşi Roh So-young'a yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmederken, bunun ülke tarihinde en büyük boşanma anlaşması olduğu bildirildi.Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore mahkemesi, eski Devlet Başkanı Roh Tae-wu'nun tek kızı olan Roh So-young ile ülkenin en büyük ikinci holdingi SK Group'un Başkanı Chey Tae-won arasındakidavasında kararı açıkladı.Mahkeme, Chey'in 1988 yılında evlendiği ve birlikte 3 çocuk sahibi olduğu eski eşi Roh'a yaklaşık 1,nafakaya ek olarak mal paylaşımı kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.Kararın, ülke tarihinin en büyükolduğu belirtildi.