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Güney Kore tarihinin en büyük boşanma davası
Güney Kore tarihinin en büyük boşanma davası
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Güney Kore tarihinin en büyük boşanma davası

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Güney Kore tarihinin en büyük boşanma davası
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Güney Kore'de mahkeme, boşanma davasında iş insanı Chey Tae-won'un, eski eşi Roh So-young'a yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmederken, bunun ülke tarihinde en büyük boşanma anlaşması olduğu bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore mahkemesi, eski Devlet Başkanı Roh Tae-wu'nun tek kızı olan Roh So-young ile ülkenin en büyük ikinci holdingi SK Group'un Başkanı Chey Tae-won arasındaki boşanma davasında kararı açıkladı.
Mahkeme, Chey'in 1988 yılında evlendiği ve birlikte 3 çocuk sahibi olduğu eski eşi Roh'a yaklaşık 1,45 milyon dolar nafakaya ek olarak mal paylaşımı kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.
Kararın, ülke tarihinin en büyük boşanma davası olduğu belirtildi.
 
 
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