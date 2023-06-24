Kendi ölümünü anlatmış

Denizaltı şirketinin CEO’su Stockton Rush'ın eşinin, 1912'de batan Titanik gemisinde ölen çiftin soyundan geldiği ortaya çıkarken milyarder babası ile öldüğü açıklanan 19 yaşındaki Pakistanlı Süleyman Davut'un ise dalışa katılmak istemediği öğrenildi. Faciada hayatını kaybeden 77 yaşındaki Fransız kaşif ise gezi öncesinde mahsur kalınırsa yolcuların nasıl öleceğinden bahsetmişti

Dünyanın en ünlü batığı Titanik'i görmek için on binlerce dolarlık yolculuğa çıktılar ancak macera arayışları ölümle son buldu.

Titanik batığını görmek üzere çıktıkları binlerce metrelik dalış sırasında hayatını kaybeden 5 kişiden biri Oceangate şirketinin kurucusu ve CEO’su Stockton Rush'dı.

Rush'ın eşi Wendy Rush'ın 1912'de batan Titanik gemisinde hayatını kaybeden birinci sınıf yolcusu çiftin soyundan geldiği ortaya çıktı.

Wendy'nin, "Titanik" filmine de konu olan Isidor Straus ve eşi Ida'nın büyük büyük torunu olduğu öğrenildi.

Trajik aşk hikayesiyle bilinen çift Titanik'teki en zengin insanlardandı.

Felaketten sağ kurtulanlara göre Isidor Straus, kadınlar ve çocuklar batan gemiden kaçmak için beklerken filikaya binmeyi reddetti.

40 yıllık karısı Ida Straus da eşini bırakmayacağını söyledi. Çiftin son olarak gemi batarken güvertede kol kola görüldüğü belirtiliyor. Stockton Rush'ın geçen yıl kasım ayındaki röportajında "yolculuğun güvenli olduğu" yönündeki sözleri de yeniden gündeme geldi.

Rush, "Yeni bir seyahat türü. Diğer her şey bozulabilir. İticileriniz arızalanabilir, ışıklarınız gidebilir. Yine de güvende olacaksınız." demişti.

Denizaltında öldüğü açıklanan 19 yaşındaki Pakistanlı Süleyman Davut ise yolculuğa milyarder babası Şehzade Davut'la birlikte katılmıştı.

DALIŞA KATILMAK İSTEMEDİ

Süleyman'ın halası, yeğeninin dalışa katılmak istemediğini ancak babası önemsediği için keşif gezisine çıkmayı kabul ettiğini söyledi. Yeğeninin turdan korktuğunu ve endişelendiğini belirtti.

ÖLÜMÜNÜ ANLATMIŞ

Denizaltıdaki Fransız okyanus bilimci Paul-Henri Nargeolet ise Titanik'in enkazına gitmeden önce verdiği röportajda yolculuğun risklerini anlatmış, mahsur kalınırsa yolcuların nasıl öleceğinden bahsetmişti.

"EN AZINDAN ACI ÇEKMİYORSUNUZ"

Nargeolet, "Yiyecek su ve oksijenle 5 gün hayatta kalabilirsiniz. Ama soğuk yüzünden bundan çok daha kısa sürede öleceğimizi biliyoruz. Bu da çok kötü bir ölüm değil. Uykuya dalıyorsunuz. En azından acı çekmiyorsunuz." sözleriyle olumsuz bir durumda yaşanacakları anlatmıştı.

İngiliz milyarder Hamish Harding, denizaltının yola çıktığı Kanada'nın Newfoundland bölgesindeki kötü hava koşulları nedeniyle turun "muhtemelen 2023'ün ilk ve tek görevi" olacağını yazmıştı.

