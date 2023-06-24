Kaderin cilvesi

250 bin dolara Titanik'in batığına seyahat düzenleyen OceanGate Expedition isimli şirketin CEO'su,ABD'li bir iş insanına "son dakikada" ucuza bilet teklif etti, kabul görmeyince bir baba oğul hayatta kaldı, bir baba oğul öldü







Las Vegas’ta yaşayan Jay Bloom isimli bir iş insanı, Rush ile SMS yazışmalarını medya ile paylaşırken, normalde 250 bin dolar olan tek kişilik biletlerin fiyatında “son dakika indirimi” yaptığını ve bu şekilde teklif ettiğini söyledi. Normalde 250 bin dolar olan biletleri “güvenlik endişesi” sebebiyle almak istemeyen Bloom çok şanslı olduğunu ama yaşanan kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Bloom, “Ben ve oğlum gidecektik fakat oğlumun arkadaşları dalış esnasında yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda onu korkutmuş. Dolayısıyla biz de gitmedik. Bizim yerimize Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood katıldı” derken onların yerinde kendilerinin de olabileceğini dile getirdi.

Şirketin CEO’sunun kendisini ikna etmeye çalıştığını söyleyen Bloom, “Bariz bir risk olmasına rağmen helikoptere binmekten ve hatta tüplü dalış yapmaktan daha güvenli. Trafikte karşıdan karşıya geçmekten bile daha güvenli olduğunu söylemişti. Buna inanarak söylediğine eminim ama çok yanılmış” ifadesini kullandı.

250 bin dolara Titanik'in batığına seyahat düzenleyen OceanGate Expedition isimli şirketin CEO'su Stockton Rush'ın ABD'li bir iş insanına "son dakikada" ucuza bilet teklif ettiği ortaya çıktı Dünya , 1912 yılında buzdağına çarparak batan Titanik’in batığını görmek için kişi başı 250 bin dolar ödeyen turistleri konuşurken, yeni bilgiler ve tesadüfler de ortaya çıkmaya devam ediyor… İngiltere ’nin çok okunan bulvar gazetelerinden Daily Mail’de yer alan haberde, Titan isimli batiskafın operatörü olan OceanGate Expedition isimli şirketin CEO’su Stockton Rush’ın dalıştan önce “son dakika indirimi” adı altında iki kişilik kontenjan açabileceğini söylediği ortaya çıktı.Las Vegas’ta yaşayan Jay Bloom isimli bir iş insanı, Rush ile SMS yazışmalarını medya ile paylaşırken, normalde 250 bin dolar olan tek kişilik biletlerin fiyatında “son dakika indirimi” yaptığını ve bu şekilde teklif ettiğini söyledi. Normalde 250 bin dolar olan biletleri “güvenlik endişesi” sebebiyle almak istemeyen Bloom çok şanslı olduğunu ama yaşanan kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.Bloom, “Ben ve oğlum gidecektik fakat oğlumun arkadaşları dalış esnasında yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda onu korkutmuş. Dolayısıyla biz de gitmedik. Bizim yerimize Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood katıldı” derken onların yerinde kendilerinin de olabileceğini dile getirdi.Şirketin CEO’sunun kendisini ikna etmeye çalıştığını söyleyen Bloom, “Bariz bir risk olmasına rağmen helikoptere binmekten ve hatta tüplü dalış yapmaktan daha güvenli. Trafikte karşıdan karşıya geçmekten bile daha güvenli olduğunu söylemişti. Buna inanarak söylediğine eminim ama çok yanılmış” ifadesini kullandı.